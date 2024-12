Le scommesse di Mr Simon: giornata 15 tra ambizioni e lotta per la salvezza

La 15ª giornata del massimo campionato di calcio promette emozioni, con una classifica che si scalda tanto in vetta quanto in coda. Mentre i big combattono per il titolo e un posto in Europa, le squadre in difficoltà cercano disperatamente di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco la nostra analisi con tre suggerimenti pensati per gli appassionati e per chi ama mettere alla prova la propria intuizione.





Juventus-Bologna

Sabato 7 dicembre, ore 18.00

Arbitro: sig. Marchetti

Allo Juventus Stadium, la Vecchia Signora affronta un Bologna in grande forma, reduce da 12 punti conquistati nelle ultime 4 giornate. Tuttavia, i numeri parlano chiaro: la Juventus è imbattuta da 24 confronti diretti contro i felsinei, e il fattore casalingo potrebbe fare la differenza.

Consigli per la scommessa:





Prima squadra a segnare: Juventus (quota 1.44 su bet365)

Risultato esatto: 1-0 Juventus (quota 5.50)

Fiorentina-Cagliari

Domenica 8 dicembre, ore 12.30

Arbitro: sig. Piccinini

Al Franchi va in scena un match intrigante: la Fiorentina, mina vagante dell’alta classifica, arriva da 7 vittorie consecutive in campionato e vanta il 70% di successi interni contro i rossoblù. Il Cagliari, dal canto suo, mostra segnali incoraggianti, con 14 punti fin qui raccolti e un netto miglioramento rispetto allo scorso anno (+4). Tuttavia, espugnare Firenze resta un’impresa ardua.

Consigli per la scommessa:





Risultato primo tempo: X (quota 2.40)

Risultato esatto: 2-2 (quota 17.00)

Napoli-Lazio

Domenica 8 dicembre, ore 20.45

Arbitro: sig. Colombo

A pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia, terminata 3-1 per i biancocelesti, Napoli e Lazio si ritrovano al Maradona. I partenopei, capolisti e solidi in difesa (9 clean sheet finora), cercano rivalsa. La Lazio, imbattuta negli ultimi tre scontri diretti in campionato, arriva con il morale alto e la voglia di bissare il successo in coppa.

Consigli per la scommessa:





Entrambe le squadre segnano: Sì (quota 1.95)

Risultato esatto: 2-1 Napoli (quota 8.50)





Scommettere è un modo per aggiungere brivido alle emozioni del calcio, ma ricordate sempre di farlo con moderazione. Buon campionato a tutti i lettori di Gazzetta Sarda, e che vinca il migliore… sul campo e nella vostra schedina!