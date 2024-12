Dal 4 all’ 8 dicembre a Cagliari il torneo internazionale di calcio a 5 per atleti con disabilità intellettive

È per questo che con grande piacere abbiamo patrocinato la manifestazione "Cagliari No Limits 2024', evento sportivo a carattere internazionale che sotto l'egida della Polisportiva Olimpia Onlus, vedrà sfidarsi 11 squadre di calcetto italiane ed europee composte da ragazzi speciali, alcuni dei quali conosciuti nei giorni scorsi in visita all'assessorato della Sanità. Lo sport – ha concluso Bartolazzi - oltre a essere un pilastro per la salute e il benessere, rappresenta un’opportunità straordinaria per abbattere le barriere e costruire una società equa e solidale. Insieme ogni limite può e deve essere superato e trasformato in possibilità".

Torna anche quest'anno, dal 4 all'8 dicembre, Cagliari No Limits, il torneo internazionale di calcio a 5 dedicato ad atleti con disabilità intellettive. L'edizione 2024 si terrà presso il campo del Cus di Cagliari, come annunciato dall'assessore regionale della sanità Armando Bartolazzi, durante la conferenza di presentazione, il 3 dicembre scorso, in occasione della Giornata mondiale della disabilità. “Una società può dirsi realmente civile e progredita quando, nei limiti delle sue possibilità, non lascia indietro nessuno adoperandosi per promuovere le potenzialità di tutti.