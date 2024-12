Dinamo Sassari, amara sconfitta contro Bilbao in FIBA Europe Cup: 91-89

Tuttavia, Bilbao risponde con il playmaker Frey, in serata di grazia, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 10 punti (51-41). Un margine che sembra indirizzare il match in favore degli spagnoli. Nel terzo periodo, la Dinamo lotta con grinta per evitare che Bilbao prenda il largo, ma al 4° minuto gli ospiti toccano il massimo vantaggio (+18, 67-49). Quando tutto sembra perduto, i sassaresi trovano una reazione di orgoglio, riducendo lo svantaggio a soli 7 punti. Il terzo quarto termina sul 73-67 per gli spagnoli, mantenendo vive le speranze biancoblù. Nell’ultimo periodo, la Dinamo continua a spingere. Con una serie di triple, rosicchia punti preziosi e si riporta sul -3 a un minuto dalla fine. Ma Bilbao, solida e cinica, resiste agli ultimi assalti e porta a casa una vittoria fondamentale per il suo cammino europeo. Prossimo impegno per il Banco di Sardegna sarà l’8 dicembre, quando affronterà la Reyer Venezia alle 16:40, in un match che si preannuncia altrettanto impegnativo.

Dopo l’ottima vittoria contro la Pallacanestro Trieste, la Dinamo Sassari incassa la prima sconfitta nella campagna europea di FIBA Europe Cup. Avversario di turno, nella prima giornata del girone L, il temibile Bilbao Basket guidato da coach Jaume Ponsarnau. Al PalaSerradimigni, in una partita equilibrata e combattuta fino agli ultimi istanti, la formazione spagnola si è imposta con il punteggio di 91-89, nonostante l’orgoglio e la determinazione mostrati dagli uomini di coach Markovic, privi del play Bibbins e dell’esperta ala polacca Sokolowski. La gara inizia con un parziale fulmineo di 7-0 per Bilbao, che sorprende i tifosi sassaresi accorsi al palazzetto. La Dinamo fatica a trovare ritmo nei primi minuti e si ritrova sotto di 9 punti al 6°, ma la reazione dei biancoblù non tarda ad arrivare. Bendzius guida i suoi a ridurre lo svantaggio fino al -3 (18-21), tenendo aperto il confronto e riportando la squadra in corsa per la vittoria. Nel secondo quarto, Sassari prende fiducia e trova per la prima volta il vantaggio (26-25) grazie a un Bendzius preciso dalla lunga distanza e al contributo di Renfro.