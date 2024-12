Gli allenamenti nel Golfo di Cagliari hanno prodotto risultati: le veliste di Luna Rossa premiate ai Garmin beat yesterday Awards 2024

In una simbolica staffetta tra la vela del presente e quella del futuro, all’insegna anche di una maggiore parità di genere, sono stati loro a premiare Maria Vittoria Marchesini e Giovanna Micol, due delle protagoniste della storica vittoria della Puig Women’s America’s Cup da parte dell’equipaggio femminile di Luna Rossa Prada Pirelli. Ruggero Tita, che in contemporanea con le Olimpiadi, ha fatto parte del sailing team di Luna Rossa durante la 37^ America’s Cup di Barcellona, conosce bene le “ragazze” e l’enorme impegno che c’è dietro il loro successo, frutto di un incredibile lavoro di squadra che ha coinvolto il challenger italiano nella sua interezza. Oltre allo storico risultato, che le veliste si augurano possa essere il primo passo verso la completa parità di genere nell’evento sportivo più antico della storia, la vittoria della prima Coppa America riservata alle donne è stato, infatti, il frutto di un impeccabile team work.





Seguendo lo stesso schema adottato per i giovani, che hanno poi vinto la Unicredit Youth America’s Cup riservata agli Under25, Simone Salvà e Jacopo Plazzi (rispettivamente allenatore e coordinatore del progetto Y&W) sono riusciti a trasformare veliste singole - a volte in competizione tra loro - in una squadra coesa, determinata, instancabile e altamente professionale. La ricetta del successo è stata la capacità di vedere uomini e donne come un team unico e di farli interagire, orchestrando caratteri, background ed età diversi per tirare fuori il meglio delle singole competenze. A conclusione della serata, il team femminile di Luna Rossa Prada Pirelli ha avuto una graditissima sorpresa quando Garmin ha dedicato alla loro impresa velica l’ultimo pannello della hall of fame nella sala Nanga Parbat.

La nona edizione dei GARMIN Beat Yesterday Awards, organizzata nella nuova sede milanese del brand, concepita all’insegna del wellness e della sostenibilità, è stata ancora una volta occasione di incontro tra i grandi campioni dello sport e persone “comuni” capaci di imprese straordinarie. Il tutto all’insegna di un motto che è anche un inno alla resilienza, alla perseveranza, alla vita: lascia il passato alle spalle e insegui i tuoi sogni. Introdotti da noti giornalisti e conduttori radio-tv, hanno sfilato sul palco atlete e atleti olimpici di varie discipline, che hanno poi consegnato il premio agli “eroi” del 2024. I primi campioni a raccontarsi davanti a una numerosa platea che comprendeva anche icone sportive del passato, sono stati Ruggero Tita e Caterina Banti, la “golden couple” della vela italiana, capace di conquistare, oltre a innumerevoli altri titoli, due medaglie d’oro consecutive ai giochi olimpici sul Nacra 17.