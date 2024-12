Sottorete Alghero: vittoria esterna a Porto Torres contro la Quadrifoglio Volley, secondo successo consecutivo nel campionato di Prima Divisione

Al termine del match, l’allenatore Enrico Granese ha commentato la prova dei suoi giocatori: "Sono molto contento perché abbiamo vinto 3-0. È stata una buona prova dei ragazzi, considerando che avevamo di fronte una buona squadra. Tuttavia, dobbiamo lavorare per essere più concentrati, perché molti dei punti subiti sono stati frutto di nostri errori." Non sono mancate le difficoltà, ma la squadra ha saputo reagire: "A tratti siamo andati sotto, ma i ragazzi hanno sempre avuto la capacità di riprendersi e superare l’avversario. È stata una bella gara, che abbiamo portato a casa con merito, anche se ci sono ancora aspetti del gioco da migliorare." La vittoria di Porto Torres conferma la solidità e il carattere della Sottorete Alghero, che guarda già con ambizione ai prossimi impegni di campionato. Con due successi nelle prime due gare, la squadra si posiziona nelle parti alte della classifica, determinata a continuare su questa strada.

La Sottorete Alghero conquista la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato provinciale di Prima Divisione, imponendosi per 3-0 sul campo del Quadrifoglio Volley a Porto Torres. Un successo importante, ottenuto contro una squadra ostica, che consente alla formazione algherese di confermare il buon avvio di stagione. La partita, valida per la seconda giornata di campionato, si è conclusa con i parziali di 20/25, 21/25 e 24/26, evidenziando l’equilibrio in campo in alcuni momenti, ma anche la capacità della Sottorete di mantenere il controllo nei frangenti decisivi.