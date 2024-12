Dinamo Sassari: vittoria di carattere contro Trieste, Veronesi super e 4 in doppia cifra

Il match è iniziato con una partenza sprint della Dinamo, che si è portata subito sul 7-0, mettendo in chiaro alla squadra giuliana la difficoltà di uscire indenni dal PalaSerradimigni. Trieste, però, ha reagito piazzando un parziale di 10-2, chiudendo il primo quarto in parità: 27-27. Nel secondo quarto, il match si è mantenuto equilibrato, con le due squadre che si sono rincorse punto a punto, regalando spettacolo ai tifosi. Il punteggio al termine della prima metà di gara vedeva Sassari avanti di misura: 49-48. Nel terzo quarto, il Banco ha cercato di allungare, ma Trieste ha resistito con grinta, mantenendo aperta la gara. Al termine del terzo periodo, Sassari conduceva 73-70. Nell’ultima frazione di gioco, la Dinamo ha saputo non solo gestire il vantaggio, ma anche incrementarlo, chiudendo la partita con un margine di sicurezza. Risultato finale: Dinamo Sassari 98 - Pallacanestro Trieste 86. Prossimo impegno per il Banco di Sardegna il 4 dicembre 2024 alle ore 20:45 al PalaSerradimigni, dove affronterà Bilbao Basket in FIBA Europe Cup sotto la guida del tecnico Jaume Ponsarnau.

Dopo il successo di tre settimane fa contro Estra Pistoia e la debacle dello scorso weekend in Emilia contro Virtus Bologna, la Dinamo Sassari ha ottenuto poche ore fa una vittoria importantissima contro Pallacanestro Trieste. Una gara, svoltasi al PalaSerradimigni, terminata sul 98-86 in favore della compagine sarda, che ha mostrato determinazione e carattere grazie a un super Veronesi (autore di 24 punti) e quattro giocatori in doppia cifra (Bibbins, Bendzius, Renfro e Fobbs). Circostanze che fanno ben sperare per i prossimi difficili impegni e portano la squadra biancoblù a 4 punti dalle ultime due posizioni in classifica.