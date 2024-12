Alghero Marathon protagonista tra Valencia e Cagliari

La gara di domenica primo dicembre è rimasta in bilico fino a due settimane fa. Al via della 44ma Maratòn Valencia Trinidad Alfonso 35,000 podisti di cui ben oltre duemila italiani (1848 hanno tagliato il traguardo). Il percorso è stato dichiarato il più pianeggiante d’Europa nonché il più veloce di tutta la Spagna. Strade ampie e lunghi rettilinei. Sono state limate le poche curve presenti soprattutto nella parte finale con l’ingresso al centro storico. Una maratona pianeggiante (13 metri slm) e a due passi dal mare in luoghi di rara bellezza. Partenza e arrivo la Città delle Arti e delle Scienze, un complesso architettonico unico figlio del genio di Calatrava. L’arrivo è spettacolare poiché gli atleti hanno raggiunto il traguardo correndo letteralmente sulle acque situate di fronte al Museo Principe Felipe, attraverso una piattaforma di oltre 150 metri di lunghezza trasformando il finale della maratona, in discesa grazie a un falso piano, in uno dei più affascinanti di sempre. Maratona di grande qualità tecnica: ben cinque dei migliori venti tempi nella storia dei 42km si registrarono a Valencia, solo Berlino ha fatto meglio.





Metereologicamente l’ideale per correre con 11 gradi e assenza di vento. La Spagna sta diventando una sorta di eldorado per la maratona azzurra: Yohanes Chiappinelli, arrivando tredicesimo al traguardo, ha realizzato il nuovo primato italiano con 2h05.24 cancellando il precedente 2h06.06 di Yeman Crippa ottenuto nello scorso febbraio a Siviglia. A Valencia l’Alghero Marathon ha schierato otto atleti. Domenico Panfili, alla sua quarta maratona in carriera, ha stabilito il personale sui 42km chiudendo in 3h08’48 (4’29/km) limando due secondi rispetto al tempo registrato alla maratona di Milano dello scorso aprile. Nuovo primato personale per Lorenzo Caria impegnato a Valencia nella sua sesta maratona di sempre. Cancellato il tempo di 3h32’47 registrato a Napoli nel 2021. Ieri miglioramento di ben sei minuti e mezzo (3h26’10). Hanno debutto in maratona Fabio Putzu, eccellente 3h31’54, e l’altrettanto brava Maria Teresa Piras (4h07’51). Veterani della gara di Valencia Daniela Perinu (terza volta a Valencia, sedicesima assoluta, 3h28’56’) e Raffaele Piras (3h34’50) che quest’anno hanno corso ad aprile la maratona di Milano. Terza volta a Valencia per Daniela Zedda (3h49’29) e Giuseppe Baffo (3h51’52). In contemporanea, organizzata dalla Asd Cagliari Marathon, si è disputata l’ultima mezza maratona sarda del 2024 ossia la 16ma PAN CagliariRespira, 15° memorial Delio Serra che prevede un apposito trofeo che verrà assegnato al primo classificato nella categoria SM65. Tracciato classico e pianeggiante che dal viale Diaz prima andrà verso la via Roma, largo Carlo Felice, piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele, viale Trento, viale Sant'Avendrace, viale Trieste per poi, una volta ripercorsi via Roma e viale Diaz, portarsi lungo viale Poetto a al Lungomare Poetto fino alle Saline e Molentargius e far ritorno alla fiera campionaria. Simon Kibet Loitanyang e Claudia Pinna hanno bissato la vittoria 2023 precedendo, anche nel 2024, rispettivamente Khalid Jbari ed Elisabetta Orrù. Come a Valencia anche a Cagliari (6 gradi al via) l’Alghero Marathon ha schierato otto atleti. Giuseppe Corda è 48mo assoluto (9° SM45, 1h22’52) nella sua quarta 21km di sempre. Dopo le mezze di Olbia, Alghero e Assemini del 2024 Claudio Barbero a Cagliari si è avvicinato al personale nella 21km (18° SM45, 1h27’28’). Ventesimo SM50 Massimo Sala (1h33’56). Medaglia al collo della CagliariRespira per Giulio Sanna, Walter Trova, Monica Dessì, Gianfranco Nuvoli e Rossella Manca. Menzione speciale per Palmiro Concas. A metà novembre ha partecipato alla maratona di Palermo valida per il campionato italiano individuale master. Arrivava all’appuntamento siciliano con l’argento al collo SM75 della precedente edizione del 2023 a Verona. Palmiro sei più forte del regolamento Fidal e del tempo limite.

E’ stata la maratona della solidarietà e della ripartenza. A poco più di un mese dalle devastanti alluvioni portate dalla tempesta Dana, Valencia sta cercando di ritornare lentamente alla normalità. Valencia e soprattutto l’intera periferia balzarono alle cronache mondiali per la tragedia dell’alluvione che è costata la vita ad oltre duecento persone e trentatremila sfollati colpendo principalmente 78 municipi a sud e a est del capoluogo della comunità valenciana. Ancora una volta il mondo dello sport ha teso la mano indicando la via per rialzarsi e proprio come accadde a New York nel 2001, a cinquanta giorni dall’attentato alle Torri Gemelle, ci fu la maratona.