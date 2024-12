Web Project Sottorete sconfitta ad Olbia - Debutto vincente per la Sottorete Alghero in prima divisione

Sul campo del Time Out Olbia, dominatore incontrastato del Girone B, la Web Project Sottorete ha incassato una sconfitta per 3-1 (23-25, 25-14, 25-18, 25-18). La squadra algherese è riuscita però a conquistare il primo set, unica formazione finora a riuscirci in questa stagione. Un segnale di crescita, che però non è bastato per fare risultato contro un avversario nettamente superiore sul piano dell’organizzazione e della continuità. L’allenatore Enrico Granese ha analizzato con lucidità la prestazione: "Giocare contro una squadra di questo livello ci ha messo alla prova. Abbiamo iniziato bene, dimostrando di poter competere, ma poi alcuni cali di concentrazione ci hanno penalizzato. Non è stato sufficiente per portare a casa il risultato, ma questa partita ci dice che possiamo fare bene contro altri avversari. Dobbiamo continuare a lavorare." Con questa sconfitta, la Web Project rimane al quarto posto in classifica con 8 punti, a pari merito con il San Giuseppe Virtus Sassari.





Diversa, invece, la storia in Prima Divisione, dove la Sottorete Alghero ha esordito con un netto 3-0 sull’Ermes Volley Tempio. Una partita controllata con sicurezza, che ha visto i ragazzi gestire bene ogni fase di gioco nonostante qualche iniziale tensione. "È stata una buona prima gara," ha dichiarato coach Granese. "I ragazzi erano un po’ rigidi all’inizio, ma hanno trovato il ritmo e portato a casa la vittoria senza troppi problemi. Sono soddisfatto, ma sappiamo che c’è ancora da migliorare, soprattutto nella gestione di alcuni momenti chiave." Questa vittoria posiziona la squadra al terzo posto in classifica, a pari merito con Quadrifoglio Volley e Pro Volley Olbia.





Il weekend ha messo in evidenza due realtà: in Serie D, la Sottorete ha mostrato che può competere, ma deve eliminare i cali di rendimento per ottenere risultati importanti; in Prima Divisione, l’inizio è stato incoraggiante, con una squadra che sembra pronta a lottare per un ruolo di primo piano. I prossimi appuntamenti saranno decisivi per confermare i progressi, con l’obiettivo di rendere ogni partita un passo avanti nel progetto sportivo della Web Project Sottorete e della Sottorete Alghero.

Un fine settimana intenso ha visto le due squadre della Web Project Sottorete Alghero protagoniste su campi diversi, con esiti che raccontano due storie molto diverse: da un lato, la difficoltà di affrontare la capolista nel campionato di Serie D; dall’altro, l’ottimo esordio in Prima Divisione, con una vittoria netta e convincente.