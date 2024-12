Attimi di terrore al "Franchi": Edoardo Bove si accascia in campo - Aggiornamenti sulle condizioni del giocatore

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto esprimere la vicinanza della società e dei tifosi con un comunicato ufficiale: “Forza Edoardo, siamo tutti con te.” Intanto, i tifosi viola hanno fatto sentire il loro affetto appendendo sciarpe della squadra fuori dall'ospedale. Anche i familiari del giocatore, alcuni compagni di squadra e il tecnico Raffaele Palladino si sono recati presso la struttura ospedaliera per offrire il loro sostegno. Le condizioni di Edoardo Bove saranno rivalutate nelle prossime 24 ore. Tuttavia, i segnali iniziali lasciano sperare in una ripresa positiva. L’episodio ha colpito profondamente l’ambiente calcistico italiano. Le immagini di compagni e avversari visibilmente commossi in campo hanno fatto il giro dei media, sottolineando l’umanità e la solidarietà che lo sport può esprimere nei momenti più difficili. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti da parte dello staff medico, ma intanto, il pensiero di tutti i tifosi, non solo della Fiorentina, è rivolto al giovane centrocampista: “Forza Edoardo, ti aspettiamo in campo!”

Attimi di paura domenica al "Franchi" durante il posticipo tra Fiorentina e Inter di ieri. Al 17° minuto di gioco, Edoardo Bove, 22 anni, centrocampista della Fiorentina, si è improvvisamente accasciato a terra a gioco fermo, scatenando momenti di terrore tra compagni, avversari e tifosi. I soccorsi sono stati immediati. Lo staff medico ha raggiunto rapidamente il giocatore, che è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi. Secondo le prime informazioni, Bove è arrivato in condizioni emodinamicamente stabili, e gli esami neurologici e cardiocircolatori iniziali hanno escluso lesioni gravi. Il bollettino medico delle 18:55 ha rassicurato che il giocatore respira autonomamente ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva sotto sedazione farmacologica.