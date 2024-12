Under 16 dell'Amatori Rugby Alghero: crescita e formazione al centro del progetto regionale

L’attività, che rappresenta un’alternativa valida al campionato tradizionale, pone le basi per una futura partecipazione a competizioni fuori regione, inizialmente prevista per quest’anno ma rinviata al 2024. A partire da gennaio, infatti, si comincerà a selezionare i ragazzi che rappresenteranno la Sardegna in questa nuova avventura. Questo approccio inclusivo e formativo conferma l’impegno dell’Amatori Rugby Alghero e del Comitato Sardo nel promuovere il rugby giovanile, offrendo ai ragazzi non solo la possibilità di crescere tecnicamente, ma anche di vivere esperienze significative in uno sport che fa della condivisione e dello spirito di squadra i suoi valori fondamentali.

L’Under 16 dell’Amatori Rugby Alghero è stata protagonista, lo scorso fine settimana, di un incontro formativo organizzato dal Comitato Sardo Rugby a Oristano. L’iniziativa, nata per rispondere alle difficoltà del campionato Under 16, che procede a singhiozzo a causa del numero ridotto di squadre, ha permesso ai giovani atleti di scendere in campo in un contesto stimolante e costruttivo. Come spiegato dallo staff tecnico dell’Amatori, l’obiettivo di questi incontri è quello di garantire ai ragazzi un’esperienza di gioco significativa, superando i limiti imposti dalla mancanza di partite regolari. “Convochiamo tutti i ragazzi della Sardegna, senza selezioni, li mischiamo e li facciamo giocare, così che possano accumulare minuti sul campo e continuare a crescere,” hanno dichiarato.