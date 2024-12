Rugby: Ad Alghero è nata l'ASD Alguer Rugby 2024

L’organigramma della società vede Presidente Alessandro Pesapane, Vice presidente Francesco Usai, Segretario Fabio Corbia, Direttore Tecnico Roberto Palomba, Gianni Madeddu, Responsabile e referente nelle scuole e i dirigenti Daniele Pesapane, Gianni Mariani e Gianni Masia, quest’ultimo addetto alla segreteria. L’ASD Alguer Rugby ha anche un presidente onorario, Aldo Basile che di rugby nella sua vita ne ha sicuramente vissuto tanto. Al momento, la casa dell’Alguer Rugby 2024 è il campo comunale di San Marco a Fertilia dove il martedì, giovedì e sabato dalle 15.00 alle 17.00 si svolgono attività e allenamenti. “Il rugby è una mia grande passione ma, come ho potuto constatare, lo è anche di molti altri che hanno condiviso con me l’idea di creare una nuova realtà della palla ovale cittadina, mettendosi in gioco e concentrandosi sullo sviluppo di questo sport partendo dai più piccoli – ha dichiarato il presidente Pesapane.





Devo ringraziare tutti coloro che fanno parte di questo nuovo sodalizio e che sono motivati a fare bene pr la crescita del movimento in città. Da parte dell’Alguer Rugby 2024, in qualità di presidente, non posso non ringraziare Antonio Bitti, titolare della concessione del Campo San Marco che ha sottoscritto con noi un contratto ad uso gratuito della struttura, consentendoci di fare la nostra attività. Ci trovate li il martedì, giovedì e sabato dalle 15.00 alle 17.30”. L’Alguer Rugby 2024 Invita chiunque volesse provare una seduta di allenamento o chiedere informazioni a recarsi al San Marco di Fertilia dove troverà sempre qualcuno dell’Alguer Rugby 2024 o chiamare i numeri 340/8774366 (Alessandro) o il 339/6933971(Roberto).

Una nuova associazione sportiva dilettantistica di rugby è nata ad Alghero. L’idea è di un gruppo di appassionati ed ex dirigenti e giocatori che hanno voluto unirsi per dar vita a questa realtà rugbistica cittadina che si concentra principalmente sull’attività del settore giovanile. La palla ovale è sicuramente uno sport amato, Alghero annovera già una società che milita in Serie A, dunque la Riviera del Corallo ha una sua storia nota anche oltre il Tirreno. L’ASD Alguer Rugby 2024 punta a formare nuove leve che possano essere i rugbisti algheresi del domani. Dai più piccoli fino ai più grandi potranno praticare lo sport del rugby seguiti da tecnici esperti.