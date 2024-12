Serie A, l’Amatori Rugby Alghero trionfa su Piacenza: vittoria di misura e segnali di forza

La gara è stata un susseguirsi di emozioni, con l’Alghero che ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni, nonostante un avversario di livello e ben organizzato. Decisiva la prestazione del piede di Delli Carpini, autore di 15 punti, e le due mete di Fierro, che hanno indirizzato l’incontro nei momenti cruciali. L’avvio è stato subito elettrico, con Delli Carpini che al 2’ ha aperto le marcature su calcio piazzato, seguito pochi minuti dopo dalla risposta di Piacenza con una meta di Malala trasformata da Negrello. Nonostante un inizio complicato, Alghero ha trovato ritmo e organizzazione.





La meta di Bertorello al 13’ ha portato gli ospiti in vantaggio, ma la squadra di coach Anversa ha saputo reagire con una prova di carattere. Al 28’, la prima meta di Fierro, trasformata da Delli Carpini, ha riaperto il discorso, dando fiducia ai padroni di casa. E proprio Fierro, al 43’, ha bissato, siglando una meta fondamentale che, ancora una volta, il piede preciso di Delli Carpini ha convertito. Piacenza ha risposto con la forza e la determinazione di Marazzi, ma il guizzo di Delrio al 70’ ha regalato la meta decisiva per i 4 punti dell’Alghero, suggellata dalla trasformazione di Delli Carpini. Non è mancata la tensione fino all’ultimo minuto: Piacenza ha accorciato ancora con Marazzi al 78’, ma l’espulsione di Codazzi all’80’ ha sancito il trionfo dell’Amatori Rugby Alghero, che si porta così a casa 4 punti pesantissimi, lasciando due punti di bonus agli avversari.





L’allenatore Anversa ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi, evidenziando la solidità del gruppo e l’importanza di gestire con lucidità i momenti chiave della partita: “Abbiamo giocato contro una squadra forte e ben preparata, ma oggi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. È solo l’inizio di un percorso, ma questo risultato ci dà grande fiducia.” Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero lancia un messaggio chiaro al campionato: è una squadra compatta, determinata e pronta a dire la sua in questa Serie A. La strada è ancora lunga, ma la prestazione contro Piacenza è un passo deciso nella giusta direzione.

Un pomeriggio di grande rugby quello andato in scena ad Alghero, ieri, domenica primo dicembre, dove l’Amatori Rugby Alghero ha conquistato una preziosa vittoria per 30-28 contro un coriaceo Piacenza Rugby. Una partita intensa, giocata punto su punto, che conferma una cosa: quest’anno la squadra algherese c’è, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista in Serie A.