Sconfitta per la Klass Coral Alghero nella partita d'esordio casalingo nel campionato di Serie C.





Al rientro in campo poco è cambiato. La Ferrini ha continuato a macinare gioco approfittando di alcuni errori nel recupero palla degli algheresi e andando spesso al tiro dalla lunetta e chiudendo con 20 punti di vantaggio 61-81. Nel quarto conclusivo la Coral non è riuscita a invertire la rotta. Fuori anche l’argentino Sahud, autore di 5 falli. Sahud che è stato il top scorer per la Coral con 23 punti, seguito da Cesaraccio con 13 e Fumanti con 11.





Quella di ieri è la terza sconfitta consecutiva per la Klass Coral Alghero, ferma a 4 punti in classifica, che sta ancora cercando di prendere le misure agli avversari in questa Serie C che rappresenta un campionato nuovo con tante squadre forti e soprattutto esperte. Prossimo impegno per gli algheresi fissato per sabato 7 Dicembre in casa del Cus Sassari.





I TABELLINI KLASS CORAL ALGHERO : Cesaraccio M.13, Tilloca 4, Sahud 23, Fumanti 11, Salvatori, Manunza, Cherchi 5, Scalise 4, Busi 5, Simula 2, Ibba Allenatore Longano F. FERRINI QUARTU : Porrà 2, Graviano 20, Fancello 6, Saba 1, Podda 6, Gambella , Pedrazzini 10 , Pisu 2, Fois 13, Salone 20, Marras 9. Allenatore Fioretto R. PARZIALI: 31-34; 17-21; 13-26; 6-8

Esordio casalingo amaro ieri sera per la Klass Coral Alghero che nella sesta giornata di campionato ha perso contro la Ferrini Quartu. La partita, giocata al Pala Corbia, è terminata 67-89. Una gara che ha visto la formazione di casa, priva di una pedina importante come il Capitano Victorio Musso, partire bene con un buon feeling a canestro, in una frazione di apertura in cui si è mantenuto un sostanziale equilibrio tra le due squadre in campo e chiusa sul 31-34. Già dal secondo quarto, però, gli ospiti hanno cercato di scappare e lo hanno fatto con un 48-55.