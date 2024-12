Gymnasium Volley Alghero: weekend intenso tra vittorie e lezioni da imparare

Le giovanissime dell'Under 14 del girone B hanno dominato il Time Out Nera con un secco 3-0 (25-14, 25-11, 25-14). Il coach Pasqualino Sotgia si è detto soddisfatto: "La partita era abbordabile, ma è stato apprezzabile vedere come le ragazze abbiano maturato una certa solidità, soprattutto in battuta e nella gestione delle situazioni più complesse. Abbiamo costruito anche qualche azione di qualità, dimostrando la nostra superiorità tecnica."





Nel girone D, le ragazze meno esperte si sono imposte per 3-1 in trasferta contro l’Ermes Volley Tempio (25-14, 14-25, 22-25, 11-25). Una vittoria importante per un gruppo che sta crescendo, confermata dalla soddisfazione dello staff tecnico.





L’Under 16 del girone B ha faticato contro la Quadrifoglio Volley, uscendo sconfitta per 0-3 (11-25, 14-25, 14-25). Nonostante il risultato, Sotgia vede un potenziale enorme: "Affrontavamo una squadra più strutturata e organizzata. Abbiamo lacune in ricezione e alzata, ma le nostre ragazze hanno un grande futuro. Risolti questi dettagli, potremo essere molto più competitivi."





Più combattuta la sfida del girone D, persa 1-3 contro l’Asd Sorso Volley (21-25, 18-25, 25-19, 24-26). "È stata una partita intensa, ma abbiamo pagato alcune scelte tattiche discutibili e un arbitraggio che ha influito negativamente. Certo, dobbiamo crescere sul piano tecnico e nella gestione delle situazioni di gioco, ma resto fiducioso per il futuro."





Le ragazze della Seconda Divisione hanno chiuso il loro incontro contro il Time Out Olbia con un rapido 3-0 (25-14, 25-14, 25-6), dimostrando una netta superiorità. "Non c’è stata partita, la differenza di livello era evidente. Le ragazze hanno fatto bene e la vittoria è arrivata senza troppe difficoltà."





Il weekend ha offerto spunti di riflessione e motivi di orgoglio per la Gymnasium Volley Alghero. Tra successi e sconfitte, la parola chiave rimane una: crescita. La strada è lunga, ma le basi per un futuro ricco di soddisfazioni sono ben solide.

Un fine settimana carico di emozioni e impegni per le squadre della Pallavolo Gymnasium Alghero. Le ragazze, dai gruppi Under 14 fino alla Seconda Divisione, sono scese in campo, regalando una serie di risultati interessanti e mostrando segnali di crescita, nonostante qualche difficoltà da superare.