L’Amatori rugby Alghero accoglie giovani talenti: inclusione e fratellanza in campo





Circa 80 giovani rugbisti, dai 6 ai 14 anni, si sono alternati sul campo, incarnando i principi di fratellanza, lealtà e gioco di squadra. Una giornata di emozioni e condivisione, resa ancora più speciale dal debutto del nuovo kit da gioco dell’Amatori Rugby Alghero. Le maglie, ideate da Paco Ogert e dall’associazione “Il mio amico speciale”, portano un disegno unico: una serie di pezzi di puzzle colorati che simboleggiano l’unione e l’inclusione, valori che rispecchiano non solo lo sport, ma anche l’identità della città di Alghero. La realizzazione del kit è stata possibile grazie al sostegno degli sponsor locali, tra cui MDP Sotgiu S.r.l., D.A.M.A. srl, Cartolibreria Altana & Udanch, e il ristorante Morizzio.





Un gesto che dimostra quanto il tessuto cittadino sia vicino ai giovani e allo sport, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. L’Amatori Rugby Alghero ricorda che le iscrizioni per i giovani rugbisti sono sempre aperte e che gli allenamenti si tengono ogni martedì e giovedì alle 17.30 presso il campo di Maria Pia. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a uno sport che non è solo competizione, ma soprattutto una scuola di vita. Ancora una volta, l’Amatori Rugby Alghero si conferma un punto di riferimento per il rugby giovanile, trasmettendo valori autentici e costruendo un futuro fatto di inclusione e passione.

Domenica speciale al campo di Maria Pia, dove l’Amatori Rugby Alghero ha ospitato una giornata di sport e valori dedicata ai bambini del settore Propaganda e ai ragazzi dell’Under 14 di Bulldog, Olbia e della stessa Amatori. I Bulldog, in attesa di poter utilizzare il proprio impianto, hanno guidato l’evento grazie all’ospitalità offerta dai padroni di casa, come previsto dal regolamento FIR, in uno spirito di collaborazione e reciproco sostegno.