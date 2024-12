La Sap Alghero travolge la Sirbones Nuoro (94 a 27) fuori casa. Conferma la prima piazza nel torneo regionale Under 13 femminile

Al termine del confronto, il tecnico algherese Antonello Muroni ha detto: “Davvero un esordio positivo per un ragazzo così giovane di soli 13 anni. È stato sempre presente, preciso, sbagliando pochissimo. Un sincero complimento a chi sta portando avanti questo progetto in ambito arbitrale”. E dunque un riconoscimento da parte di un tecnico navigato alla passione di Marco Rudellat, arbitro nuorese di A2 maschile ed A1 femminile, il quale si è fatto promotore di organizzare il corso per mini-arbitri. Per la formazione algherese di Antonello Muroni un ulteriore “step” da prima in classifica in un campionato giovanile che sta dominando.

?La Sap Alghero ha travolto con il punteggio di 94 a 27 la Sirbones di Nuoro nell’impianto barbaricino per la categoria Under 13 femminile. La formazione allenata da Antonello Muroni ha giocato in scioltezza, mettendo in evidenza buoni schemi ed ottima tecnica individuale. La particolarità dell’incontro è derivata dal fatto che ad arbitrarla è stato un giovanissimo mini-arbitro, Massimo Betocchi (13 anni) il quale, assieme al collega Filippo Bortolato, ha diretto con sagacia ed attenzione senza farsi condizionare da elementi esterni.