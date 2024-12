Dopo 10 anni è partito a Nuoro il corso per mini-arbitri di basket. Un momento importante considerata la penuria di direttori di gara in ambito cestistico





Hanno superato il corso Elisa Rosu (Orosei), Matteo Vitali (Macomer), Massimo Betocchi (Nuoro), Federico Concu (Nuoro), Samuele Mastracco (Macomer), Massimo Cicchinelli (Macomer). Uno solo di questi ha però avuto l’opportunità di dirigere un incontro dii Under 13 ed è Massimo Betocchi, il quale ha mostrato di essere in possesso delle qualità necessarie per poter aspirare a traguardi superiori. Sandro Floris, responsabile provinciale, ha messo a disposizione i locali del CONI, mentre hanno offerto gratuitamente l’uso delle palestre le Società Pall Nuoro e Ichnos Nuoro.

Ci sono voluti dieci lunghi anni, però alla fine a Nuoro si è riusciti ad organizzare un corso per mini-arbitri di basket. Il coronamento di un progetto che ha tardato ad esser realizzato, ma che adesso potrà soddisfare le esigenze di un territorio che, dal punto di vista cestistico, è in progressiva espansione. Tutto ciò grazie all’impegno costante di Marco Rudellat, responsabile CIA(Comitato Italiano Arbitri) della FIP che abbraccia la provincia nuorese. Rudellat, figlio d’arte, è arbitro di A2 maschile ed A1 femminile. Inoltre GIanfranco Saiu, Osservatore Nazionale Arbitri, ha detto: “Sicuramente un passo avanti essere riusciti a mettere insieme tutte queste priorità. I giovani arbitri saranno seguiti nel loro percorso oltre che da Marco Rudellat anche da me, per riuscire a dare quei consigli utili affinchè i giovani possano cimentarsi, in futuro, anche su parquet più prestigiosi”.