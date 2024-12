L'opinione di Dambra: Cagliari, Piccoli stende il Verona

Al 59' Nicola sostituisce Zortea e Lapadula per Felici e Viola. Da questo momento in poi si vede un Cagliari ancor più agguerrito del 1° T e voglioso di portare a casa l'intera posta in palio. Le giocate rossoblù, per la maggior parte, arrivano da sinistra. Al 68' Piccoli ci prova con un colpo di testa ma mette a lato. Al 75' arriva il gol: su rimessa di Augello, Makoumbou scambia con Felici sullo stretto e quest'ultimo regala un bell'assist per Piccoli, che insacca trovando il 4° centro stagionale. Quest'ultimo viene poi sostituito da Pavoletti al 76'. Una delle ultime giocate degli scaligeri è con Kastanos, che serve l'accorrente Serdar che calcia, ma Mina è bravo ad opporsi. All'88' e all'89' il Cagliari crea altre due chance per chiuderla: prima con Felici, che scarta due avversari ma viene fermato da Montipò e da un difensore; poi in contropiede con Viola, che tenta un diagonale trovando l'opposizione di Montipò. Sul tap-in arriva Obert (subentrato a Luvumbo all'82') che calcia due volte ma prende il palo, permettendo poi al portiere scaligero di bloccare il pallone. Dopo 4' di recupero finisce la partita: il Cagliari vince meritatamente 1-0. I migliori tra i rossoblù sono stati Mina, Augello, Felici e Piccoli per il gol. Detto ciò, rimaniamo con i piedi per terra. Nel prossimo turno (domenica 8/12) ci sarà la delicata trasferta al "Franchi" contro la Fiorentina di Palladino alle 12.30.

Cagliari-Verona 1-0, 14^ giornata della Serie A 2024/2025. Alla "Domus", dopo oltre un mese (dal 20/10), il Cagliari di Nicola torna a vincere battendo 1-0 il Verona di Zanetti, in piena crisi. Il gol decisivo è di Piccoli al 75', su assist di Felici. I sardi salgono a 14 punti in classifica. Capitolo formazioni: il Cagliari schiera (a mio avviso) un 3-4-3 con Zortea e Augello sugli esterni e Piccoli affiancato ai lati da Lapadula e Luvumbo, mentre Zanetti opta per un 4-2-3-1 con Livramento, Suslov e Lazovic dietro Tengstedt. Arbitra Mariani di Aprilia. Nel 1° T, il Verona prova ad aggredire il Cagliari: Tengstedt ci prova al 1' di testa, ma la palla finisce a lato. Al 6' e all'8' si fa avanti il Cagliari: su corner di Augello, prima Mina mette fuori con un piatto e poi Piccoli si mangia di testa un gol fatto, sempre su invito dell'ex Samp. Al 12' Mina è prodigioso, perché blocca con una diagonale un tiro di Livramento. Il possesso palla è stato maggiormente di marca rossoblù. Al 34' il Cagliari crea la migliore chance per sbloccare l'incontro: su solito corner di Augello, Zappa gira con un'incornata sul primo palo, ma Montipò compie un ottimo intervento. Al 45' ci prova anche Luvumbo che, da destra, si accentra e scarica un sinistro che finisce alto. Durante i 2' di recupero, i sardi rischiano grosso: Bradaric, servito da Suslov, si libera della marcatura di Zappa e serve Lazovic che, per fortuna, non inquadra la porta da pochi passi. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, Nicola toglie un deludente Marin per Adopo. Al 58' Tchatchoua va via sulla destra e crossa per la testa di Lazovic: il pallone si stampa sulla traversa.