Alghero: si scaldano i motori per il sesto Challenge “Riviera del Corallo”

Il circuito, lungo 1.270 km, sarà teatro di tre manche da tre giri ciascuna, con i due migliori tempi che determineranno la classifica finale. Un format tecnico e spettacolare, che attira piloti da tutta Italia e tanti talenti sardi, pronti a misurarsi sul tracciato algherese. “La macchina organizzativa è in piena attività per garantire ai concorrenti un evento di alto livello,” ha dichiarato Pier Vittorio Farris, vice presidente del Team Alghero Corse. “Essere l’ultima tappa del campionato italiano rende questa competizione ancora più avvincente.





Come Team Alghero Corse ringraziamo di cuore tutti coloro che si stanno impegnando affinché il sesto appuntamento sia un successo anche a livello nazionale.” Per chi volesse partecipare, le iscrizioni sono ancora aperte ma il tempo stringe: lunedì 2 dicembre è l’ultimo giorno utile. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social del Team Alghero Corse, sul sito www.teamalgherocorse.it, o contattando i numeri 338/2209442 (Presidente Tore Bellu) o 348/0387687 (Vice Presidente Pier Vittorio Farris). Appassionati e curiosi, segnatevi le date: il Challenge “Riviera del Corallo” promette di essere, ancora una volta, un evento da non perdere.

Sta per alzarsi il sipario su uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno motoristico algherese: il sesto Challenge “Riviera del Corallo”, organizzato dal Team Alghero Corse in collaborazione con ACI Sport, Comune di Alghero e Fondazione Alghero. L’evento, che si svolgerà il 7 e l’8 dicembre sulla Pista “Riviera del Corallo”, è pronto a regalare spettacolo ed emozioni agli appassionati di motori. Lunedì 2 dicembre si chiuderanno le iscrizioni per questa competizione che, da sei anni, è un punto di riferimento per il calendario sportivo non solo locale, ma anche nazionale. Inserito nel Campionato Italiano di Formula Challenge, il Challenge “Riviera del Corallo” rappresenta una tappa cruciale, con i giochi del titolo ancora aperti.