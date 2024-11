Sport Klass Coral Alghero pronta al debutto in casa

Esordio casalingo per la Klass Coral Alghero che nella gara valevole come sesto turno del campionato regionale di Serie C, affronterà la Ferrini Quartu nella Palestra “Vittorio Corbia” di Via Paccinotti. Domani alle 18.30 la palla a due di quella che sarà l’unica partita del girone d’andata che la formazione, allenata da coach Fabrizio Longano, disputerà davanti al pubblico amico, in attesa di poter disputare gli incontri casalinghi al Pala Manchia. Un appuntamento dove la Klass Coral vuole fare bene per poter ritornare alla vittoria e muovere la sua classifica, ferma a quota 4 punti. Sahud e compagni sono reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali nel recupero della quarta giornata (domenica scorsa) per mano della forte capolista Sennori che occupa da sola la vetta con 10 punti. Domani ad Alghero arriverà la Ferrini Quartu, pari punti della Klass Coral anch’essa recude dalla sconfitta di due settimane fa con la prima della classe e che al suo attivo ha solo due vittorie come gli algheresi. Ad attenderla ci sarà una Coral motivata a far bene di fronte al pubblico di casa e ad invertire la marcia per ritornare a far punti in questo campionato di Serie C.