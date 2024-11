Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon per la 14ª giornata di Serie A

La 14ª giornata di Serie A si preannuncia incandescente, con una vetta della classifica cortissima e una lotta salvezza che si fa sempre più serrata. Questa settimana, Mr. Simon punta sul sistema under/over, una scelta che consente di ottenere risultati anche nel corso della gara, aumentando le probabilità di successo della nostra TRIS. Ecco i consigli per le partite più interessanti del weekend.





Cagliari - Verona

Venerdì 29 novembre, ore 20:45 – Arbitro: Mariani





I rossoblù affrontano il Verona in una sfida cruciale per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La cabala è dalla parte del Cagliari, che ha ottenuto nove vittorie negli ultimi dieci confronti casalinghi contro gli scaligeri. Tuttavia, i sardi arrivano da due pareggi consecutivi in casa, mentre il Verona, pur altalenante con quattro vittorie e nove sconfitte, resta l’unica squadra di Serie A a non aver ancora pareggiato.





Pronostico: Over 2.5 (quota 1.90)

Risultato esatto consigliato: 2-2 (quota 13.00)

Fiorentina - Inter

Domenica 1 dicembre, ore 18:00 – Arbitro: Doveri





La Fiorentina sta vivendo un momento magico, con sette vittorie consecutive che la confermano come la vera outsider del campionato. L’Inter di Simone Inzaghi, però, ha spesso dominato questo confronto, vincendo sei degli ultimi otto incontri contro i toscani. La sfida promette equilibrio e tatticismo, con un possibile risultato a basso punteggio.





Pronostico: Under 2.5 (quota 2.00)

Risultato esatto consigliato: 1-1 (quota 6.50)

Roma - Atalanta

Lunedì 2 dicembre, ore 20:45 – Arbitro: Guida





La Roma di Mourinho si trova in piena crisi, con tre sconfitte consecutive e soli 13 punti in classifica, un risultato deludente che rappresenta il peggior avvio in Serie A dopo 13 giornate. Dall’altra parte, l’Atalanta di Gasperini vola, con sette vittorie consecutive e una solidità tattica che la rende un avversario temibile. Ci aspettiamo una gara ricca di gol.





Pronostico: Over 2.5 (quota 1.80)

Risultato esatto consigliato: 1-3 (quota 17.00)

Giocate responsabilmente!

Come sempre, ricordiamo a tutti gli appassionati di sport e ai lettori di Gazzetta Sarda di giocare in modo responsabile e consapevole. Buona fortuna e buon calcio!