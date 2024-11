La Klass Coral Alghero cade sul campo della capolista Sennori: 91-73 il finale

Tuttavia, la Klass Coral Alghero ha saputo reagire: una difesa più attenta e una maggiore organizzazione hanno permesso alla squadra di ricucire lo strappo nella seconda parte del match, giocando con maggiore determinazione. I parziali (27-23, 28-18, 15-13, 21-19) raccontano di una gara combattuta, dove la capolista ha saputo mantenere il controllo ma non senza difficoltà. Tra le fila della Klass Coral, il migliore in campo è stato Sahud, autore di 20 punti, seguito da Cesaraccio con 13, Musso con 12 e Fumanti con 10. Per il Sennori, ottime prove di Puggioni e Merella, entrambi a quota 17 punti, e di Hubalek con 16. Nonostante la sconfitta, la prestazione lascia segnali incoraggianti per la Klass Coral, che ha mostrato una buona attitudine a riorganizzarsi e a non mollare nei momenti difficili. Un aspetto su cui costruire per affrontare il prossimo impegno, che segnerà il debutto casalingo della squadra. Sabato 30 novembre, alle ore 18:00, la Klass Coral Alghero scenderà in campo al PalaCorbia di via Pacinotti per la sesta giornata di campionato contro la Ferrini Quartu, un’occasione per cercare il riscatto davanti ai propri tifosi.

La Klass Coral Alghero non è riuscita a compiere l’impresa contro la capolista Sennori, incassando una sconfitta per 91-73 nel recupero della quarta giornata di andata del campionato di Serie C regionale. Nonostante il risultato, la formazione di coach Fabrizio Longano ha mostrato spunti positivi, dimostrando capacità di reazione contro una delle squadre più forti del torneo. La gara, disputata ieri, ha visto la capolista imporsi con merito, confermando di essere una delle principali candidate al salto di categoria. Con un gioco fisico, centimetri sotto canestro e un’esperienza superiore, il Sennori ha costruito il vantaggio soprattutto nel primo tempo, approfittando delle alte percentuali al tiro e di un inizio partita sottotono degli algheresi.