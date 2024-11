Alghero Bike protagonista a Pula nella seconda tappa del Trofeo Testone

Le categorie giovanili hanno riservato altre soddisfazioni per Alghero Bike. Giulia Delogu, tra le Donne Allieve, ha conquistato un prestigioso secondo posto, mettendo in mostra grinta e talento. Nella categoria Esordienti, il giovane Pietro Nieddu si è distinto con un eccellente quinto posto, seguito da Federico Serra, che ha chiuso in decima posizione. Un capitolo speciale va ai giovanissimi della categoria promozionale G6, che con il loro entusiasmo e i continui progressi in gara rappresentano il futuro del ciclismo locale.





La loro energia contagiosa ha illuminato la giornata, dimostrando che la passione per lo sport può sbocciare fin dalla tenera età. Il Trofeo Su Guventeddu si è confermato un evento ben organizzato, capace di esaltare lo spirito competitivo e l’amore per il ciclismo. Alghero Bike torna a casa con grandi risultati e la soddisfazione di vedere i propri atleti, dai più esperti ai più giovani, brillare su un palcoscenico regionale di alto livello.

Ieri, sotto un cielo terso e su un percorso curato nei minimi dettagli, Pula ha ospitato il 2° Trofeo Su Guventeddu, seconda tappa del Trofeo Testone, organizzato dall’ASD Pulsar Mtb. Una giornata ideale per il ciclismo, che ha visto sfidarsi atleti delle categorie Master e Ragazzi, regalando emozioni e grandi risultati alla squadra Alghero Bike. Tra i Master, Sandro Marras ha offerto una prestazione straordinaria, dominando la sua categoria e chiudendo tra i primi cinque della batteria. Accanto a lui, ottimi piazzamenti anche per Gigi Ruiu e Luciano Catogno, che hanno difeso con onore i colori della squadra, confermando il buon livello di preparazione del team.