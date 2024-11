Alghero-Barisardo 2-2: Scognamillo firma la rimonta al "Pino Cuccureddu"

Partita rocambolesca al "Pino Cuccureddu", dove l'Alghero riesce ad acciuffare un insperato 2-2 contro il Barisardo negli ultimi dieci minuti. La doppietta di Scognamillo, protagonista assoluto del match, regala un punto prezioso alla squadra di Gian Marco Giandon, che sale a quota 15 in classifica nel campionato di Eccellenza 2024/25.





L’inizio di gara è subito intenso: al 3’, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una traversa colpita da Baraye, ma è il Barisardo a rispondere poco dopo con Dragan, che dal limite impegna Gobbi. L'estremo difensore algherese si supera nuovamente all'8', deviando di pugno un insidioso tiro di Dimitrijevic. L'Alghero cresce nel corso del primo tempo, con Mereu che chiama il portiere ospite Pisu a una parata su punizione, e con Scanu che spreca una ghiotta occasione al 34', trovando ancora Pisu pronto a deviare. Proprio nel momento migliore dei giallorossi, il Barisardo passa in vantaggio al 35’: Tosi, con un sinistro preciso, batte Gobbi.





Nella ripresa, il Barisardo ha l’opportunità di chiudere il match al 48', quando Dragan si procura un rigore. Lo stesso attaccante si incarica della battuta, ma un grande Gobbi neutralizza la conclusione, tenendo in partita i suoi. Gli ospiti continuano a spingere e trovano il raddoppio alla mezz’ora con il neoentrato Vara, abile a sfruttare una disattenzione difensiva dell’Alghero.





Sotto di due reti, l’Alghero non si arrende. Al 36’, Scognamillo, servito da Manunta, riapre la partita con un preciso destro che supera Pisu. Tre minuti dopo, è ancora Scognamillo a trascinare i suoi: sugli sviluppi di un corner battuto da Mereu, l’attaccante colpisce di testa e firma il definitivo 2-2, facendo esplodere il pubblico del "Pino Cuccureddu". Nel finale, le due squadre sfiorano il gol vittoria, ma il risultato non cambia.





Un punto prezioso per l’Alghero, che dimostra carattere e capacità di reazione in una gara che sembrava ormai compromessa. Domenica prossima, i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Carbonia, un’altra sfida delicata per proseguire la corsa verso la salvezza.





TABELLINO

ALGHERO – BARISARDO 2-2

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Delizos (16’ st M. Carboni), Sini (44’ st P. Carboni), Kamana (28’ st Manunta), Mereu, Mula, Scanu (28’ st Monti), Spanu, Baraye, Scognamillo.

In panchina: Piga, F. Sanna, Fois, Marras, M. Sanna.

Allenatore: Gian Marco Giandon.





BARISARDO: Pisu, Firulesko, Adamo, Mihali (35’ st Marcon), Soilihi, Martin Pereyra, Nunes, Dragan (39’ st Volo), Tosi (28’ st Vara), Mabo, Dimitrijevic.

In panchina: Aquilon, Marcon, Moro, Murgia.

Allenatore: Nicola Ruggeri.





ARBITRO: Matteo Dossetto di Pinerolo.

RETI: 35’ pt Tosi, 30’ st Vara, 36’ e 39’ st Scognamillo.

NOTE: Ammoniti Mula, Pireddu, Mereu, Manunta, P. Carboni (Alghero); Tosi, Soilihi (Barisardo).