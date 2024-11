Serie C, Spal-Torres 1-0: terza gara senza vittorie per i rossoblù





La sconfitta, arrivata dopo il pareggio di due settimane fa in Romagna e lo stop interno contro l’Entella, ridimensiona le ambizioni playoff della formazione isolana, che dovrà ritrovare il cammino della vittoria nei prossimi impegni per mantenere viva la corsa. La prima frazione di gioco si è chiusa sullo 0-0, con i sassaresi più pericolosi ma incapaci di concretizzare. Nella ripresa, la Torres ha spinto subito sull’acceleratore, sfiorando il vantaggio in due occasioni, ma è stata punita dal guizzo di Buchel, che ha sorpreso Zaccagno. Gli assalti finali dei rossoblù non sono bastati per riequilibrare il risultato, regalando così alla Spal di Andrea Dossena tre punti fondamentali. La Torres avrà l’occasione di riscattarsi il prossimo 27 novembre alle ore 18:00, quando affronterà, tra le mura amiche del “Vanni Sanna”, il Milan Futuro allenato da Daniele Bonera. Un appuntamento cruciale per riprendere fiducia e rilanciare la corsa verso i playoff.

Dopo la cocente sconfitta casalinga contro la Virtus Entella nello scorso weekend, la Torres di mister Greco subisce un’altra battuta d’arresto. Nel match valido per il 16° turno della Serie C - girone B, disputato in terra ferrarese, i rossoblù si arrendono alla Spal con il punteggio di 1-0. La rete decisiva, firmata dal centrocampista austriaco Buchel all’80° minuto su punizione (con deviazione di Mastinu), condanna i sassaresi a un altro passo falso. Nonostante un avvio propositivo e diverse occasioni create, in particolare con Fischlanner nei primi 23 minuti e con Zecca e Scotto nella ripresa, la Torres ha trovato un muro invalicabile nel portiere avversario Galeotti, autore di interventi decisivi.