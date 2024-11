Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon per la 13ª giornata di Serie A

Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A riparte con la 13ª giornata, che promette spettacolo e sfide imprevedibili. La lista presenta partite ricche di variabili, ideali per gli appassionati di scommesse alla ricerca del colpo vincente. Mr. Simon ci propone una “TRIS” di pronostici goal/no goal, con l’obbiettivo di centrare il flag durante le gare. Ecco i dettagli!





Milan - Juventus (sabato ore 18:00)

Diretta dal Signor Chiffi, questa sfida storica si giocherà a San Siro. Il Milan, reduce da una sconfitta interna contro il Napoli, ospita una Juventus che ha segnato solo due gol nelle ultime sette partite contro i rossoneri. Da notare: ben 34 pareggi tra le due squadre in Serie A a San Siro.





Pronostico: Entrambe le squadre segnano – NO (quota 1.80, bet365)

Risultato esatto: Milan 1-0 Juventus (quota 7.00)

Genoa - Cagliari (domenica ore 12:30)

La gara sarà diretta dal Signor Sozza e promette di essere combattuta. Il Genoa, ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato, parte favorito contro un Cagliari che non ha mai vinto in otto trasferte al Ferraris. Curiosità: i sardi hanno subito almeno due gol in ognuna delle ultime cinque gare di Serie A.





Pronostico: Entrambe le squadre segnano – SÌ (quota 1.90)

Risultato esatto: Genoa 1-1 Cagliari (quota 6.00)

Napoli - Roma (domenica ore 18:00)

Diretta dal Signor Massa, questa partita vedrà in campo due tecnici esperti: Antonio Conte e Claudio Ranieri, al debutto stagionale sulla panchina giallorossa. La capolista Napoli non perde in casa da sei sfide contro la Roma. Tuttavia, Ranieri ha la curiosa abitudine di vincere sempre al debutto in campionato. Ci aspetta una gara tattica e ricca di colpi di scena.





Pronostico: Entrambe le squadre segnano – SÌ (quota 1.95)

Risultato esatto: Napoli 2-1 Roma (quota 8.50)

Gioca in modo responsabile

Che siate esperti o principianti, ricordate sempre di scommettere con moderazione. Le scommesse sportive devono essere un divertimento e non una fonte di stress. Buona f