Klass Coral Alghero sconfitta dalla Sef Torres

I TABELLINI SEF TORRES – Casu S. 11, Raffo 10, Biolchini14, Angius 4, Tanda 2, Giordo 2, Piredda M. 6, Vargiu, Panai, Vasselli 10, Casu E. 22, Pazzola 2. All. Carlini





KLASS CORAL ALGHERO – Cesaraccio 8, Tilloca ne, Sahud 26, Fumanti 1, Musso 7, Manunza 6, Cherchi 10, Scalise 12, Busi 2, Simula 4, Ibba ne. All. Longano PARZIALI : 23-13; 15-25; 24-14; 21-24 Arbitri – Ortu A. di Alghero – Mameli M. di Ittiri

La Klass Coral Alghero esce sconfitta dal campo della SEF Torres. La gara valevole come quinto turno d’andata del campionato regionale di Serie è terminata con il punteggio di 83-76. Nonostante la sconfitta, si sono viste buone cose da parte dei ragazzi di coach Longano che hanno affrontato una squadra di giovani esperti della categoria. La Coral tornerà in campo il 24 Novembre per recuperare la gara con la prima della classe Sennori.E’ arrivata la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie C per la Klass Coral Alghero. La gara con la SEF Torres, giocatasi ieri al “Pala Simula” di Sassari e valevole come quinta giornata di andata, si è chiusa sul 83-76 per i padroni di casa. La formazione torresina si è dimostrata più esperta vista anche l’annata passata che ha visto la Sef Torres arrivare a disputare la finale con il Sennori per la vittoria del campionato. Una formazione composta da U19 New Generation che vede tra le sue fila giovani talentuosi e che conoscono bene la categoria. La Coral che ne ha sofferto di sicuro la fisicità e forza, ha cercato di stare attaccata ai padroni di casa nonostante il gap massimo di dieci punti registrato alla fine del primo quarto, quella degli algheresi è stata una buona prestazione. Per la cronaca nel primo quarto, terminato 23-13, la Coral era partita bene ma poi un black-out ha spento la luce. Nella seconda frazione, buona la risposta degli uomini di Longano che sono riusciti a recuperare, andando all’intervallo lungo sul 38-38. Al rientro in campo, però entrambi i quarti mancanti sono andati a favore della Sef Torres che ha chiuso la partita e fatto suoi i due punti in palio. Per gli algheresi spiccano i 26 punti di Sahud, seguito da Scalise con 12 e Cherchi con 10. La Coral resta ferma a 4 punti mentre è il Sennori a comandare la classifica con 8. E sarà proprio la capolista la prossima avversaria della Coral nella gara fissata il 24 Novembre.