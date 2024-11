Alghero: Sesta challenge Riviera del Corallo il 7 e 8 dicembre

Sarà la Pista del Corallo, kartodromo omologato che si trova sulla Strada Provinciale 44, ad ospitare l’evento motoristico che come ogni anno sarà di richiamo per appassionati e semplici curiosi. Il Formula Challenge algherese è valevole come ultima prova del campionato italiano e per questo cresce l’attesa anche tra i piloti partecipanti. Sarà avvincente il duello finale tra Donato Argese, pilota della Fasano Corse, campione in carica e il leccese Nicolò Pezzuto, attuale leader della classifica. Nella categoria femminile in corsa per il tricolore c’è la lucerina Milena Palumbo attualmente prima in classifica, davanti alla giovane U23campana e campionessa in carica Giulia Candido. Ma a girare nei 1300 m della pista Riviera del Corallo saranno tanti piloti isolani che si contenderanno il titolo sardo a suon di accelerazioni e staccate. Sabato 7 dal pomeriggio le verifiche tecniche mentre nella giornata di domenica 8, giorno dell’Immacolata, tutti in pista per le competizioni delle varie categorie in gara. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il prossimo 2 Dicembre.





“Il Team Alghero Corse è a lavoro alacremente da diversi mesi per mettere a punto un’altra edizione di successo – dichiara il presidente del sodalizio motoristico algherese, Tore Bellu. Lo scorso anno il Challenge, tenutosi sempre al kartodromo fatto il pieno di pubblico. Un successo che tutta l’organizzazione vuole replicare portando al kartodromo quante più persone possibili. Vogliamo che anche tanti algheresi siano presenti, nonostante la gara non si disputi nel cuore della città, ovvero nel Piazzale della Pace per questioni logistiche. Ed è per questo che è previsto un servizio navetta – sottolinea il presidente - in partenza dal centro città”. Insomma manca poco e di settimana in settimana il Team Alghero Corse, fornirà sempre maggiori dettagli”. Intanto chi volesse informazioni si può rivolgere direttamente al Team Alghero Corse tramite le pagine social, visitando il sito www.teamalgherocorse.it o contattando i numeri 338/2209442 (Presidente Tore Bellu) o il 348/0387687 (Vice Presidente Pier Vittorio Farris).

Il 7 e 8 Dicembre 2024 nella Pista del Corallo torna il “Challenge -Riviera del Corallo”, giunto alla sesta edizione e valevole come prova del Campionato Italiano. Il Team Alghero Corse è a lavoro per definire tutti gli aspetti della competizione che promette spettacolo. Iscrizioni aperte fino al prossimo 2 Dicembre. La macchina organizzativa del Team Alghero corse si è rimessa in moto per offrire un’altra edizione spettacolare e di successo. I prossimi 7 e 8 Dicembre, torna il “Formula Challenge - Riviera del Corallo”, la manifestazione giunta alla sesta edizione che il T.A.C organizza in collaborazione con l’ACI Sassari e il Comune di Alghero e Fondazione Alghero e con l’apporto di altri enti e sponsor.