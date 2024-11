Trionfo Italia nella Billie Jean King Cup! Paolini decisiva, impresa storica delle ragazze italiane

Il primo set è stato perfetto, 6-2 rapido. Nel secondo set l'azzurra fa subito il break, ma la slovacca ha un sussulto, lo recupera e si porta addirittura sul 4-2, manca la palla del 5-2 e da quel momento non vince più un game, finisce 6-2 6-4 ed è 1-0 Italia. Poi Jasmine Paolini che è la numero 4 al mondo e ha giocato con l'esperienza maturata anche in questa stagione. Sramkova tiene in avvio, ma poi si rompono gli argini. Paolini vince sei game di fila e dal 2-2 si passa al 6-2 2-0. Sembra fatta, ma la slovacca strappa la battuta all'azzurra, ma è un fuoco di paglia. Paolini vince altri quattro game di fila e si impone con il punteggio di 6-2 6-1. L'Italia vince per la quinta volta nella sua storia la competizione, dopo quelle del 2006, 2009, 2010 e 2013.

?L'Italia per la quinta volta nella sua storia vince la Billie Jean King Cup, il campionato del mondo di tennis a squadre femminile. Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti hanno vinto i rispettivi singolari e così la Slovacchia è stata sconfitta per 2-0. Con loro sono campionesse Cocciaretto, Errani e Trevisan. É il trionfo della capitana Tathiana Garbin. Questo è l'ennesimo trionfo del tennis italiano in questo 2024 fenomenale, e l'Italia maschile punta a vincere la Coppa Davis, sempre a Malaga. Lucia Bronzetti è stata la prima a scendere in campo e lo ha fatto contro Hruncakova.