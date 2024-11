Completo: il campione regionale è Marco Pau su Zabdal

Marco Pau in sella a Zabdal si è laureato campione regionale (la categoria comprendeva brevetti e I e II grado). Il cavaliere del circolo Usignolo di Santa Giusta ha vinto tutte e tre le prove. Pau ha preceduto Giorgia Lai (Pala Horse di Golfo Aranci) in sella a Za Lucrese. Terzo posto per Bachisio Galleri (C.E. Pozzomaggiore) su Crussel. Nel campionato regionale brevetti Cn 80 ha vinto Carolina Andrea Stabile (Centro Ippico Era Sarda di Olbia) in sella a Queen Mary. Ha preceduto Jacopo Noli (Ippica Saccargia) su Orsetto e Gaia Spissu (Scuderie De Bois) su Pascasu. Nella classifica C100 del concorso Agris per i cavalli di 5 anni si è imposto il carabiniere Nicola Datti su Doc Ducks, davanti ai due cavalieri del circolo Is Arena, Mario Malica su Daianas e Luca Riccardi su Darving. Nei 4 anni podio tutto degli anglo arabi. Successo di Filippo Sechi (Ippica Giara Oristanese) su Epico. Al secondo posto Matteo Pische (Le Vigne) su Ettore Valoroso e al terzo Francesca Dessena (Pala Horse).

Ottima partecipazione a Tanca Regia (Abbasanta) per il campionato regionale di Completo: ben 40 i binomi partenti, numero superiore agli ultimi anni. Una buona notizia per una disciplina gestita dalla Fise Sardegna in collaborazione col comparto ippico dell'Agris che da gennaio sarà operativo a tutti gli effetti come agenzia Asvi. Tre le prove del Completo: una di addestramento-dressage, una di salto ostacoli e la prova di cross country, su terreno di campagna con ostacoli naturali, tronchi, fossi e altro, una prova che solitamente decide la classifica.