Dinamo Sassari, sconfitta onorevole contro la Virtus Bologna

Una formazione isolana che, pur essendo in una difficile posizione di classifica (con “soli” 4 punti in 8 partite), certamente ha retto, per buona parte del match, l’“urto” emiliano, subendo una sconfitta onorevole contro un avversario di altissimo livello e di grandissima tradizione. In merito alla partita, il primo tempo è stato caratterizzato da una Virtus non in giornata, al contrario di un Banco indubbiamente voglioso di continuare (nonostante il difficile ostacolo) il “cammino” delle vittorie. La squadra trovava nell’ala grande Halilovic e nell’esperto Bendzius (autori rispettivamente di 19 e 17 punti) le principali “bocche” da fuoco sassaresi. Primi 20 minuti, come abbiamo precedentemente affermato, chiusi con il punteggio di 41-37 per la formazione cestistica del Nord-Sardegna.





Al rientro in campo dopo l’intervallo, le V-nere, “spinte” da un Pajola particolarmente determinato, nonostante le “resistenze” della formazione sarda (12 punti della guardia Veronesi nel secondo tempo, 15 in totale) e consapevoli dell’importanza dell’impegno, decidevano di mettere sul parquet tutta la grinta e le indubbie abilità di cui disponevano. Questo ha permesso loro di “macinare” il grande basket di cui sono capaci, chiudendo il terzo quarto in vantaggio di 10 punti. L’ultima parte del match è stata contraddistinta da una Virtus che si “limitava” a “controllare” il match e da un Banco che, seppur desideroso di riportarsi in partita, non riusciva a “raddrizzare” un match ormai chiuso a favore dei colori bianconeri. In conclusione, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del Banco. Questo avverrà al PalaSerradimigni il 1° dicembre 2024 alle ore 19.30 contro l’ostica Pallacanestro Trieste, allenata dall’ottimo mister Jamion Christian.

Dopo l’importante vittoria ottenuta la settimana scorsa al PalaSerradimigni contro l’Estra Pistoia, la Dinamo Sassari, allenata da coach Markovic, subisce poche ore fa, nel match che la vedeva opposta alla fortissima Virtus Bologna, l’ennesima sconfitta di questa Regular Season. Un match, svoltosi in terra felsinea, terminato sul risultato di 95-85 per la formazione emiliana, in cui i giocatori biancoblù hanno tenuto benissimo il campo per 3/4 di gara (41-37 in favore di Bendzius e compagni dopo 20 minuti di gioco e nell’ultimo periodo), ma nel terzo quarto (37-23 il punteggio) si sono dovuti “inchinare” al roster bolognese, il quale, nella frazione di gioco appena menzionata, ha fatto entrare sul parquet i suoi “pezzi” da novanta, ponendo, in questo modo, la gara su “binari” favorevoli a Shengelia e compagni.