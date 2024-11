Torres beffata nel finale: l'Entella vince 1-0 e sorpassa i sassaresi

Tuttavia, la formazione chiavarese ha saputo approfittare di una delle poche distrazioni del team sardo per portare a casa l’intera posta in palio. Il risultato si è rivelato doppiamente amaro per i colori rossoblù: oltre a privare la Torres di un risultato utile fra le mura amiche, ha visto l’Entella superare proprio i sassaresi in classifica, relegandoli ora alla quarta posizione. Tra gli episodi salienti del match, da segnalare l’occasione capitata sui piedi del giovane difensore etiope Zambataro all’11° minuto: invece di concludere in porta, serviva a Varela un pallone che la squadra ligure riusciva a recuperare e allontanare. Al 35°, un’altra chance sfumata per la Torres, questa volta con il difensore Dametto, fermato da un fuorigioco. Nella ripresa, nonostante un palo colpito dall’Entella al 47° con Castelli, ben servito da Marconi, era la Torres a cercare più insistentemente il gol della vittoria. Occasioni come il passaggio di Scotto per Fischlanner al 69° e il cross potente di Zambataro al 72° non sono però bastate a trovare la rete. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, Santini ha gelato i tifosi sardi con un tiro potente e preciso che ha superato l’esperto portiere Zaccagno. Una sconfitta pesante per l’ambiente calcistico sassarese, che ora deve guardare avanti con determinazione. Prossimo impegno cruciale sarà contro la Spal, il 23 novembre alle ore 17.30, allo Stadio Paolo Mazza. Un’occasione per la Torres di riprendere la corsa verso i playoff.

Dopo l’amaro pareggio per 1-1 ottenuto la settimana scorsa in terra romagnola contro l’ostico Rimini, la Torres, allenata da mister Grieco, rimedia poche ore fa una dolorosa sconfitta nel match che la vedeva opposta all’ottima Virtus Entella. Una gara, valida per il 15° turno della Serie C (girone B), è terminata con il risultato di 1-0 in favore della compagine ligure, grazie alla rete messa a segno dal neo-entrato Santini al minuto 89. Gli uomini capitanati dall’esperto Luigi Scotto, nonostante le assenze pesanti del centrocampista Mastinu e dell’attaccante sammarinese Nanni (impegnato con la nazionale del suo Paese per i match di Nations League), hanno avuto le migliori occasioni per passare in vantaggio.