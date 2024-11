Gymnasium Pallavolo Alghero: vittoria per 3-1 contro la Junior Volley Sassari in Serie D





L’allenatore Pasqualino Sotgia, a fine gara, ha commentato: “È stata una partita che ci siamo complicati da soli, forse anche a causa di alcuni esperimenti che ho fatto in vista delle prossime gare. Il problema principale è stato che abbiamo giocato poco al centro, risultando meno credibili con i centrali. Questo ha permesso alle avversarie di difendere meglio sui nostri attacchi. Alla lunga, però, l’esperienza della squadra ha fatto la differenza. Abbiamo difeso bene, ma dobbiamo migliorare, soprattutto per affrontare avversarie di questo livello. Ora testa alla prossima sfida.” Un altro passo avanti per la Gymnasium, che continua a dimostrare carattere e determinazione. La squadra dovrà però lavorare su alcuni aspetti tecnici per mantenere alta la concentrazione e migliorare le prestazioni in vista dei prossimi impegni stagionali.

La Gymnasium Pallavolo Alghero si aggiudica la vittoria nella terza gara del campionato di Serie D, superando la Junior Volley Sassari con un netto 3-1 (19-25, 25-22, 19-25, 23-25) nella gara disputata ieri nella palestra di via Togliatti a Sassari. Nonostante il risultato finale, la partita ha visto qualche difficoltà per le ragazze algheresi, che come nella gara precedente hanno abbassato l’attenzione, regalando un set alle avversarie. Gli errori in alcune situazioni di difesa e contrattacco hanno complicato il percorso, ma alla fine l’esperienza della Gymnasium ha prevalso, portando a casa tre punti importanti per la classifica.