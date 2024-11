Webproject Sottorete: terza vittoria consecutiva, 3-0 contro ASD Maresport

Nonostante qualche momento di imprecisione, il collettivo ha saputo imporre il proprio ritmo, lasciando pochi spazi agli avversari, incapaci di trovare soluzioni per contrastare l'organizzazione della Webproject. La serata è stata anche l’occasione per vedere in campo alcuni giovani promesse del gruppo: Gabriele Sanna, al suo esordio come palleggiatore titolare, ha guidato la regia con personalità, mentre il centrale Andrea Lipari, il più giovane della squadra, ha fatto il suo debutto mostrando solidità.





Esordio anche per Lorenzo Satgia, che ha dato un contributo importante al centro della rete. Da sottolineare, inoltre, la prestazione di Nicola D’Avanzo, che si è confermato un riferimento fondamentale in battuta, incidendo nei momenti chiave dell’incontro. Al termine del match, l’allenatore Enrico Granese ha espresso soddisfazione per il risultato, dichiarando: "La squadra ha giocato bene nonostante qualche imprecisione. È stata un’ottima prestazione complessiva, ma dobbiamo tenere alta la concentrazione: le prossime partite saranno ancora più impegnative." Con questa vittoria, la Webproject Sottorete porta a tre il numero di successi consecutivi, consolidando il buon avvio di stagione. L’attenzione ora è già rivolta al prossimo impegno, dove la squadra algherese cercherà di proseguire su questa strada.

ALGHERO – La Webproject Sottorete continua il suo cammino vincente nel campionato regionale di Serie D, conquistando un netto successo per 3-0 (25-16, 25-9, 25-10) contro l’ASD Maresport nella gara disputata ieri sera nella palestra delle Scuole Medie "M. Carta" di Alghero. Una prestazione convincente che conferma il buon momento della squadra. Il match si è subito messo in discesa per i padroni di casa, che hanno dominato fin dal primo set con un gioco preciso ed efficace.