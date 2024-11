Jake Paul sconfigge Mike Tyson: tanta scena, poca boxe

Alla fine, Jake Paul ha reso omaggio al campione con un rispettoso inchino al termine dell’ultima ripresa. "Per me è stato un onore salire sul ring con una leggenda della boxe," ha dichiarato Paul visibilmente emozionato. Tyson, invece, ha ribadito il suo status indiscutibile: "Sono uno dei più grandi pugili mai esistiti. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, solo a me stesso." Un evento che ha messo in scena più spettacolo che sport, lasciando gli appassionati di boxe con un interrogativo: è questa la direzione che lo sport vuole prendere?

Dallas, Texas – Oltre 70.000 spettatori hanno assistito a uno degli eventi più discussi della boxe moderna. Jake Paul, youtuber e pugile improvvisato, ha sconfitto Mike Tyson ai punti nel Main Event dello stadio dei Dallas Cowboys. Una vittoria per decisione unanime dei giudici al termine di otto riprese che, più che emozionare, hanno lasciato spazio alla noia. Tyson, a 58 anni, è salito sul ring con un tutore al ginocchio, dimostrando ancora una volta il carisma che lo ha reso leggenda. Tuttavia, il match si è rivelato lento, privo di vere emozioni, con entrambi i pugili più preoccupati di preservarsi che di colpire.