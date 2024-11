Ad Alghero nel locale Doppio Malto torneo di calcio balilla. Presenti i giocatori del Cagliari, Gaetano e Makoumbou

Ospiti i calciatori Gianluca Gaetano e Antoine Makoumbou, che incontreranno tifosi, appassionati e gli atleti delle Academy del territorio. Alghero è sempre più un punto nevralgico per il Cagliari Calcio, con il Centro di Formazione al centro dell'attività del Settore Giovanile rossoblù, con l'Under 14 che partecipa al campionato nazionale giocando le gare casalinghe proprio al "Pino Cuccureddu" di Alghero. E infatti, nel locale di via Vittorio Emanuele 215, ci saranno anche le Under 14 di Cagliari e Lumezzane che si ritroveranno da Doppio Malto per un gustoso terzo dopo la partita di campionato in programma alle ore 15.

Un pomeriggio all'insegna di divertimento, “fair play” e passione per il calcio e per il Cagliari ad Alghero. Appuntamento venerdì 15 novembre, alle ore 16 nel locale Doppio Malto, dove prenderà il via il torneo di calcio balilla che si snoderà nel corso delle prossime settimane e sarà itinerante nei vari ristoranti isolani del partner del club rossoblù: in palio diverse esperienze e premi targati Cagliari.