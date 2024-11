Alguerunner: Michela Pensè, Roberto Uda e Giuseppe Fenu brillano tra Nureci e Ravenna

A Ravenna, nella prestigiosa "Esselunga Maratona Città d’Arte", Giuseppe Fenu ha realizzato un’impresa personale straordinaria, tagliando il traguardo in 2 ore, 45 minuti e 43 secondi. Con il pettorale 843, Fenu ha ottenuto il diciottesimo posto assoluto e il 3° posto di categoria, migliorando di due minuti il suo personal best. Una prestazione emozionante, frutto di mesi di allenamenti intensi, che ha portato l’atleta algherese a dominare una maratona resa ancora più ardua dal clima rigido e dal vento. La soddisfazione e l’orgoglio della squadra Alguerunner sono tangibili, ma non c’è tempo per fermarsi: gli allenamenti proseguono con lo sguardo puntato sui prossimi appuntamenti a Uta, Cagliari, Milano e Bergamo.

Domenica di grandi soddisfazioni per l’Alguerunner, con prestazioni di alto livello per i portabandiera Michela Pensè, Roberto Uda e Giuseppe Fenu. La giornata ha visto gli atleti giallorossi distinguersi sia a Nureci che a Ravenna, mettendo a segno risultati che resteranno nei ricordi della squadra algherese. Alla "Nureci Corre", gara solidale a sostegno della ricerca per l’autismo e per i tumori al seno, Michela Pensè ha conquistato il primo posto di categoria nei 17 km con 550 metri di dislivello positivo, segnando una delle sue migliori performance della stagione. Non da meno Roberto Uda, che ha portato a termine la corsa affrontando un percorso impegnativo e insidioso, con un piazzamento che conferma la sua costanza e il suo impegno.