Endurance: a Genuri nella 5^ tappa della Coppa Sardegna, vittorie di Mallei, Delinna e Sanna

Ha preceduto Fabrizio Pintore, anch'egli in gara con un anglo-arabo, Campadi Tue. Nella Cen A sulla distanza di 47,2 km, con ben 13 iscritti, vittoria di Claudia Delinna su Tufu de Su che ha concesso il bis dopo la vittoria nella terza tappa, disputata a Valledoria. Podio completato da Silvia Serreli in sella a Douglas e dal terzo classificato, Giorgio Ruggero Prezioso che ha montato Cantu Alese. La Categoria Debuttanti, sul percorso più breve, ha avuto altrettanti binomi al via. Il primo posto lo ha conquistato Giorgia Sanna su Burgesu, davanti a Chiara Careddu su Ebbia de Lohele. Terzo classificato Daniele Licheri in sella a Ziramundu Mandra. Quella di Genuri è stata la penultima tappa della Coppa Sardegna di Endurance. La finale è in programma il 15 dicembre a Tanca Regia (Abbasanta).

Si è svolta a Genuri, nella Marmilla, la 5^ tappa della Coppa Sardegna di Endurance sotto l'egida della Fise Sardegna e grazie alla ottima organizzazione della Pro Loco del presidente Graziano Branca. Il bel circuito, in gran parte su terreno pianeggiante, ha interessato anche i Comuni di Sini, Gonnosnò Setzu e Turri. Nella Cen B sulla distanza di 80,2 km il migliore è risultato Ignazio Mallei in sella all'anglo-arabo Athanasia Bella.