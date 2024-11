Il Colosseum IX: la notte delle MMA infiamma Sassari

Un momento clou della serata sarà il ritorno di Giovanni Mulas, che, a distanza di sette anni, riprende la sfida contro Carlo D’Ambrosio del Mugiwara Team di Brescia. Mulas ha preparato questo incontro come un vero e proprio saluto al ring, accompagnato dai suoi allenatori Gianmario Mereu e la leggenda italiana Cristian “Mani di Pietra” Binda, volto noto delle più importanti competizioni internazionali. Il piatto forte della serata vedrà lo scontro tra Alessandro Ferrari dello Shoot Team Modena e Samuele “Space Cat” Arca, talento sardo della Bad Boys Fight Club. Arca, con tre titoli italiani e un record di vittorie fulminee, cerca di allungare la sua striscia vincente, ma Ferrari è deciso a fermarlo. Infine, il “Main Event”: Andrei Fabri della Combat Academy Team sfiderà il beniamino locale, Alessio Ibba. Sassarese doc, Ibba ha già combattuto nei prestigiosi Fight Pass UFC del Venator, e questo incontro potrebbe rappresentare il trampolino per un ritorno da protagonista. E per chi non riuscirà ad assistere di persona, il Colosseum IX sarà trasmesso in differita il 17 novembre alle 19.30, al ristorante “La Risacca” a Platamona. Non resta che prepararsi a una notte infuocata, dove la Sardegna torna protagonista assoluta delle MMA.

La lunga attesa è finita. Il Colosseum, il più grande evento di MMA in Sardegna, è finalmente tornato e si prepara a riempire di adrenalina Sassari. Il 16 novembre la palestra dei Bad Boys diventerà un’arena di puro spettacolo, dove i migliori combattenti sardi affronteranno rivali da team prestigiosi di tutta Italia. Dopo anni di stop, questa nona edizione segna il ritorno delle arti marziali miste nella loro forma più autentica. Saranno otto gli incontri in programma, a partire dalle due sfide dell’undercard: Simone Brundu, l’atleta di casa, incrocerà i guantini con Nicolas Lynck nella categoria 57 kg, mentre il giovane talento Tommaso Manca sfiderà Stefano Porcu, dimostrando il suo coraggio nonostante la differenza di peso ed esperienza. Ma l’atmosfera si scalderà davvero con i match centrali: Andrea Mavilla, di Milano, affronterà il sassarese Raul Casagrande. Entrambi hanno fame di vittoria e puntano al Colosseum Summer Edition, la competizione che mira a riportare la Sardegna tra le grandi dell’MMA europea. E poi, l'attesissimo scontro nei 57 kg tra Davide Renda e Pietro Decandia, seguito da Mario Chironi contro Manuel Sanseverino nei 61 kg, due sfide pronte a far tremare la gabbia.