Amatori Rugby Alghero: Settore giovanile in crescita - Under 18 sconfitto di misura a Cagliari - Per l'under 14 un raduno formativo





La squadra Under 18 ha disputato un match combattuto contro il Capoterra, andato in scena a Cagliari, che si è concluso con una sconfitta di misura: 32 a 34. Capoterra, campione della scorsa stagione, ha avuto un inizio scoppiettante, portandosi in vantaggio per 17 a 0. L’Amatori Rugby Alghero, tuttavia, non si è lasciata intimidire e ha risposto con una rimonta straordinaria, fino a passare in vantaggio con uno scarto di 8 punti, raggiungendo il 32 a 16. Il finale, purtroppo, ha visto il Capoterra recuperare e aggiudicarsi la vittoria con un ultimo colpo di reni. La partita è stata caratterizzata da un arbitraggio discutibile, che ha condizionato entrambe le squadre, ma ciò non ha impedito ai ragazzi di dare il massimo e mantenere alta la concentrazione. In campo, Giulio Andreetto si è distinto segnando 3 mete, confermando la sua eccellente forma con due triplette nelle ultime due partite. Il titolo di “Man of the Match” è andato a Matteo Cocco, autore di placcaggi fondamentali, che hanno contribuito alla solidità della squadra.





Parallelamente, l’Under 14 ha partecipato al primo raduno regionale della stagione, svoltosi ad Alghero, che ha visto la presenza di squadre come Alghero, Bulldog, Olbia, Capoterra, Villasor, Sinnai e Cagliari. È stato organizzato un mini torneo, con due partite per ogni squadra. Alghero e Bulldog hanno unito le forze, mentre Olbia ha partecipato con una propria formazione, e le squadre del sud - Villasor, Capoterra, Sinnai e Cagliari - hanno giocato insieme in uno spirito di collaborazione e rispetto reciproco, dimostrando l’essenza più pura del rugby. La giornata ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto e ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza formativa sul campo, trasmettendo i valori di rispetto e unità che rendono questo sport unico.





L’Amatori Rugby Alghero continua così a investire nei giovani talenti del proprio settore giovanile, costruendo una solida base per il futuro. Con il loro impegno, questi ragazzi non solo dimostrano qualità e determinazione, ma incarnano anche il vero spirito del rugby, rappresentando con orgoglio la nostra squadra in ogni sfida.

È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni per il settore giovanile dell’Amatori Rugby Alghero, con raduni e partite che hanno messo in luce il valore e la grinta dei nostri giovani atleti. Tra i momenti salienti, il raduno dell’Under 14 e l’avvincente partita dell’Under 18 contro il Capoterra, hanno offerto spunti di crescita e confermato il talento emergente della squadra.