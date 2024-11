Scommesse sportive: i pronostici di Mr. Simon

La dodicesima giornata del massimo campionato di calcio si preannuncia ricca di incontri interessanti e, come di consueto, abbiamo selezionato un trio di partite che non deluderà gli appassionati. La classifica, al momento, è particolarmente corta, senza una squadra capolista a dominare.





Cagliari-Milan

Data e ora: Sabato 9 novembre, ore 18.00 – arbitro: Sig. Capaldo.

Il Cagliari ospita il Milan in una situazione di assoluta emergenza, sia per quanto riguarda la rosa che i risultati. I numeri sono poco favorevoli ai sardi: contro il Milan, i rossoblù hanno ottenuto solo il 9% di vittorie in 82 incontri ufficiali. Inoltre, i rossoneri hanno segnato in tutte le ultime 13 trasferte contro il Cagliari. I sardi cercano disperatamente di riprendere continuità dopo tre stop consecutivi.

Entrambe le squadre segnano – Sì (quota 1.70)

Risultato esatto: Cagliari 1-2 Milan (quota 8.50)

Juventus-Torino

Data e ora: Sabato 9 novembre, ore 20.45 – arbitro: Sig. Sozza.

Il derby della Mole promette scintille, come sempre. La Juventus è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby, e non perde in Serie A da 19 partite. Tuttavia, il Torino non starà a guardare, e ci aspettiamo una sfida tattica, soprattutto nel primo tempo.

Entrambe le squadre segnano – No (quota 1.57)

Risultato esatto: Juventus 1-0 Torino (quota 5.50)

Inter-Napoli

Data e ora: Domenica 10 novembre, ore 20.45 – arbitro: Sig. Mariani.

La partita clou della giornata vede l’Inter, che va a rete da 28 partite consecutive in casa, affrontare il Napoli, intenzionato a riscattarsi dopo lo 0-3 incassato dall'Atalanta. Sebbene questo match non deciderà le sorti del campionato, ci aspettiamo una partita equilibrata e con poche reti.

Esito finale: Pareggio (X) (quota 3.70)

Risultato esatto: Inter 1-1 Napoli (quota 7.00)

In bocca al lupo agli appassionati di calcio e lettori della Gazzetta Sarda! E ricordate: giocate sempre in modo responsabile.