Dressage: ai campionati regionali Noemi Antonelli vince gli assoluti

Nel Kur sono i concorrenti a scegliere la musica e la coreografia per le figure proposte sul rettangolo. Nel Kur Livello E junior/senior successo di un'altra amazzone del circolo Is Alinos di Maracalagonis, Anna Modoni su Non Plus Ultra 12 che ha vinto anche tra gli Emergenti Junior. Tra gli Emergenti Senior primo posto per Debora Tonin (Asd Bucefalo di Sanluri) su T.F. Callisto Pantarei. Nella categoria Esordienti successi di Giorgia Melis (Il Giarino di Gonnoscodina) su Diamante e negli Junior di Marie Camilla Secci (Is Alinos) su Sonney One. Nei Debuttanti Senior primo posto per Antonello Madeddu (Ippica Giara Oristanese) su Gardenia e negli Junior di Andrea Sanna (Il Giarino) su Leonie. Si sono disputati anche i campionati Pulcini Pony Junior (vittoria per Anna Pusceddu su Simonetti del Giarino), le Promesse Cavalli Senior (Michela Lampis su Quieto), Junior (Asia raspino su Nugoresu) e Pony Junior (Mattia Emilio Spada su Biondo). Prossimo appuntamento col dressage il 15 novembre col Trofeo Giovani Cavalli di 4 e 5 anni – T2 Agris.

Il boom di iscritti ha costretto per la prima volta a disputare i Campionati Regionali di Dressage su tre giorni, anziché i due consueti. E' stato il Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis a ospitare gli 80 binomi che si sono cimentati nelle diverse prove del campionato sotto l'egida della Fise Sardegna. Il campionato assoluto ha visto il successo della giovane promessa Noemi Antonelli (CI Boscovivo di Sarroch) che in sella a Ideal De Al Came ha preceduto Simone Maccioni (Il Giarino Asd) su Diamante. Terza classificata Francesca Giulia Passerini (CI Is Alinos) su Megara. Alla fine della premiazione, novità assoluta per il dressage nell'isola, il giro d'onore a cavallo come è invece consuetudine nel salto ostacoli. Presidente di giuria del campionato Simona Santorsola, referente del dressage in Lombardia e responsabile del dipartimento promozione e sviluppo della Fise a livello nazionale Gli altri vincitori- Il binomio Francesca Passerini-Megara ha invece vinto il campionato Kur Livello F junior/senior.