Under 16 Rugby: Ad Olbia il raduno delle squadre sarde, tra cui l’Amatori Rugby Alghero

Il programma di allenamento ha previsto un lavoro intenso, puntando a migliorare le abilità tecniche e tattiche di ogni giocatore e promuovendo un maggiore senso di squadra e di appartenenza. Il campionato Under 16 in Sardegna quest’anno conta soltanto quattro squadre iscritte, un numero limitato che rende complesso per questi giovani atleti allenarsi in un contesto competitivo. Per questo motivo, il comitato regionale ha deciso di strutturare raduni come quello di Olbia e allenamenti zonali, al fine di garantire ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi tra loro, migliorare il livello di gioco e mantenere viva la passione per il rugby. Per l’Amatori Rugby Alghero, essere parte di questo progetto significa portare avanti il proprio impegno verso la crescita del settore giovanile, puntando su attività collettive che permettono ai giovani talenti di fare esperienza, lavorare sul campo e coltivare l’ambizione di rappresentare la Sardegna nelle competizioni fuori regione.

Domenica scorsa, il campo da rugby di Olbia ha ospitato un importante raduno regionale, coinvolgendo le giovani promesse dell’Under 16 di tutta la Sardegna. Tra i presenti, anche i ragazzi dell’Amatori Rugby Alghero, nati tra il 2009 e il 2010, che hanno partecipato a questa giornata formativa, fondamentale per il loro percorso di crescita e preparazione verso le selezioni regionali. L’evento, che ha visto la partecipazione di 45 giovani atleti provenienti da diverse squadre sarde, è stato un'occasione preziosa per dare avvio ad un lavoro propedeutico, pensato per creare una futura selezione sarda competitiva a livello nazionale.