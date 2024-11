Vittoria importante per l’Amatori Rugby Alghero contro Union Milano

Tuttavia, i padroni di casa hanno continuato a dominare, segnando un’altra meta al 34’ con Perello, anch’essa trasformata da Delli Carpini, chiudendo il primo tempo sul 14-3. Nel secondo tempo, l’Alghero ha consolidato il vantaggio con una nuova meta di Lenoci all’8’, trasformata da Delli Carpini, portandosi sul 21-3. La squadra non ha lasciato spazio agli avversari e ha trovato la quarta meta al 20’ con Natchebia, trasformata ancora da Delli Carpini, per un punteggio di 28-3. Nonostante il distacco, l’Amatori & Union Milano ha tentato una reazione d’orgoglio, segnando due mete con Casarin al 28’ e al 39’, quest’ultima trasformata da Trivellin, che hanno fissato il risultato finale sul 28-15.





Il tecnico dell’Amatori Rugby Alghero, Marco Anversa, ha guidato con maestria una squadra compatta, in cui spicca la prestazione di Perello, nominato man of the match. “La gara di ieri era da vincere, da portare punti importanti per la classifica, lo dovevamo al pubblico presente in massa allo stadio. Il morale è altissimo: 10 punti nelle ultime due gare, siamo in salute, ora il campionato è tutto da giocare”, ha dichiarato l’allenatore Anversa. Con questa vittoria, l’Alghero inizia a costruire una solida base per il prosieguo del campionato.

Domenica 3 novembre 2024, l’Amatori Rugby Alghero ha ottenuto una preziosa vittoria contro l’Amatori & Union Milano, imponendosi con il punteggio di 28-15 al termine di una sfida combattuta al campo di Alghero. Davanti a circa 300 spettatori e sotto un cielo soleggiato, i padroni di casa hanno mostrato una grande solidità e carattere, conquistando 5 punti in classifica e lasciando a secco gli avversari. L’incontro è iniziato con un buon ritmo da parte dell’Alghero, che al 7’ ha aperto le marcature con una meta di Lenoci, trasformata da Delli Carpini, portandosi sul 7-0. Milano ha cercato di reagire al 23’ con un calcio piazzato di Trivellin, riducendo lo svantaggio a 7-3.