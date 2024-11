Grande prova di carattere della Webproject Sottorete: Vittoria in rimonta contro la Virtus nella prima gara del campionato di serie D di pallavolo

L'incontro, disputato presso la palestra delle Scuole Medie M. Carta di Alghero, ha visto la squadra di casa ribaltare un iniziale svantaggio di due set, conquistando due punti preziosi per l'inizio della stagione. Il primo set è stato combattuto ma la Sottorete ha ceduto nel finale, perdendo 20-25. Il secondo set è stato simile, con una leggera reazione nel finale, ma si è chiuso a favore della Virtus per 22-25. Dopo un avvio difficile e troppi errori, l'allenatore-giocatore Enrico Granese ha spronato i suoi a non mollare, mentre la Virtus, pur sottotono, ha saputo approfittare delle imprecisioni avversarie.





La svolta è arrivata nel terzo set, in cui la Sottorete ha giocato con coraggio e determinazione, vincendo nettamente per 25-17. Spinti dall'incitamento del coach Granese, i ragazzi hanno mantenuto la concentrazione, iniziando il quarto set con lo stesso spirito. Questa volta, la Sottorete ha mantenuto il vantaggio sui sassaresi fino alla fine, portando a casa il set per 25-20 e trascinando il match al tiebreak. L'ultimo set è stato un crescendo di emozioni, con la Sottorete sempre in controllo e pochi errori concessi. La Virtus, invece, ha faticato a ritrovare la precisione, permettendo ai padroni di casa di chiudere 15-11, conquistando così la vittoria per 3-2.





Il presidente della Webproject Sottorete, Stefano Ogno, ha elogiato la squadra: “Bravi ragazzi, sono molto orgoglioso di tutta la squadra, non tanto per la vittoria, che fa sicuramente piacere, ma per la grande prova di carattere. Vincere una partita partendo da un parziale di 2-0 non è da tutti. Questo è lo spirito che voglio per la Sottorete. Bravi tutti, anche i ragazzi in panchina che hanno sostenuto i compagni in campo punto su punto”.





Anche l'allenatore-giocatore Enrico Granese ha commentato con soddisfazione: “Una partita inaspettata contro una squadra più forte del previsto. Anche se siamo andati sotto 2-0, con la forza del collettivo siamo riusciti a risalire la china, lottando a denti stretti e dimostrando la nostra forza. Ottima prova di tutti, voglio elogiare le due bande, Augusto Casula e Alessio Orani, per la loro prestazione. Per me, alla prima da allenatore-giocatore, è stata una grande emozione e sono fiero dei miei ragazzi”. Un'ulteriore novità per questa stagione è l'inserimento del mental coach Antonio Bardini, figura di grande esperienza che ha abbracciato con entusiasmo il progetto della Sottorete, con l’obiettivo di far crescere i giovani con più autostima e di supportare i più grandi nei momenti di difficoltà. La stagione della Webproject Sottorete inizia quindi con il piede giusto, mostrando una squadra determinata e unita, pronta a lottare fino all’ultimo punto.

Nella prima partita del campionato di Serie D regionale di pallavolo, la Webproject Sottorete ha mostrato una prova di carattere straordinaria, vincendo in rimonta contro la S. Giuseppe Virtus di Sassari con un risultato finale di 3-2.