La Gymnasium Volley Alghero ritorna in campo: Il 4 novembre sarà il giorno del debutto della squadra nel campionato di serie D

Anche quest'anno, la società algherese si prepara a calcare i campi del campionato di Serie D femminile. "Affrontiamo questo torneo con ragazze che hanno esperienza e molte che la stanno facendo allenamento dopo allenamento, avremo in rosa anche delle 16enni", racconta il presidente dell'ASD Mauro Fiamma. "Il nostro obiettivo è la salvezza, ma soprattutto vogliamo crescere insieme, squadra e società, passo dopo passo".





Ma l'impegno della Gymnasium Volley Alghero non si ferma qui. "Parteciperemo anche al campionato di Seconda Divisione, con ragazze molto giovani allenate, come quelle della Serie D, da Pasqualino Sotgia", prosegue Fiamma. "Inoltre, schiereremo due squadre nei campionati di Terza Divisione, affidate agli allenatori Sotgia ed Enrico Granese. E non dimentichiamo i nostri vivai: due campionati Under 16, due Under 14, uno Under 13 e un piccolo campionato Under 12. Per i più piccoli, organizzeremo raggruppamenti nelle varie città, permettendo ai bambini di avvicinarsi al mondo della pallavolo".





La preparazione è iniziata a settembre sulla spiaggia di San Giovanni, dove le atlete hanno potuto allenarsi all'aria aperta, godendo del mare e del sole di Alghero. "Entrati in palestra ad inizio ottobre, siamo pronti per l'inizio del campionato", aggiunge il presidente. "La Serie D comincia il 3 novembre, e scenderemo in campo il 4 novembre a Sassari contro l'Orion. Non vediamo l'ora di iniziare". La Gymnasium Volley Alghero rappresenta da anni un punto di riferimento per lo sport cittadino, offrendo a tante bambine e ragazze l'opportunità di crescere, divertirsi e condividere la passione per la pallavolo. Lo sport è vita, è crescita personale e collettiva. L'entusiasmo è palpabile, l'energia contagiosa. La nuova stagione è alle porte, e la Gymnasium Volley Alghero è pronta a scrivere un altro capitolo della sua storia, fatta di impegno, passione e amore per lo sport.

La palestra risuona di palloni che rimbalzano, risate contagiose e l'energia inconfondibile di chi è pronto a dare il massimo. La Gymnasium Volley Alghero è tornata, più carica che mai, pronta ad affrontare una nuova stagione sportiva che promette emozioni e sfide entusiasmanti.