Serie B, Futsal FC Alghero a testa alta contro la corazzata Real Sesto

La reazione dei ragazzi di mister Monti è stata comunque da squadra solida, non si è scomposta né intimorita e ha cercato, a più riprese, di trovare la palla del pareggio che sarebbe stato, per quello visto in campo, un importante riconoscimento. Gol che invece non è arrivato nemmeno nei minuti finali quando, questa volta, sono stati Becca e compagni a provare la carta del portiere di movimento. Due sconfitte nelle prime due giornate per la squadra giallorossa, arrivate in modi diversi che lasciano però fiducia in ottica futura. Sabato prossimo la Futsal FC Alghero sarà di scena in trasferta a Pero (MI) contro la Real Five Rho, dove ci saranno importanti punti in palio.





Lo scorso fine settimana è iniziato il campionato Under 19 di Futsal e la squadra algherese, al suo debutto, ha perso sul campo dello Jasnagora per 10 – 1. Una squadra troppo giovane e inesperta quella giallorossa. Molti i giovani sotto età per una stagione cosiddetta di rodaggio per mettere così le basi per i successivi due anni. “Affronteremo molte squadre composte da 2006 come la Jasnagora, ma in questo momento – sottolineano i dirigenti algheresi - il risultato lo stiamo mettendo in secondo piano, dando priorità al lavoro sui ragazzi e alla formazione degli stessi a questa disciplina in ottica prima squadra”.

La Futsal FC Alghero esce tra gli applausi al termine della partita, giocata sabato scorso nel palazzetto dello sport di Usini, contro la corazzata Real Sesto. 0 - 1 il risultato di una partita molto equilibrata, dove agli algheresi è mancato il gol. Lombardi che come già detto, sono arrivati con i favori del pronostico. A detta degli esperti è la squadra più attrezzata del torneo per la promozione in serie A. Nella prima frazione di gioco da registrare ben sei occasioni nitide della Futsal FC Alghero per portarsi in vantaggio, con un Sesto che è riuscito pochissime volte a rendersi pericoloso. Nella seconda frazione, infatti, gli ospiti hanno optato da subito per il portiere di movimento per cercare di scombinare le letture difensive dei giallorossi apparsi fino a lì in piena gestione dell'incontro. È in una di queste situazioni che il Real Sesto è riuscito a passare in vantaggio con un tiro laterale che ha toccato il palo prima di finire in rete.