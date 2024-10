Extratime di Mr Simon: Cagliari in dieci per un'ora perde a Udine





Nella ripresa, il copione non cambia: sardi non pervenuti e padroni di casa che sfruttano l'inferiorità numerica, raddoppiando al 78' con una gran botta sotto l'incrocio dei pali firmata da Davis. Finisce così, dopo quattro minuti di recupero, con la vittoria dell'Udinese. I rossoblù, dopo 30 minuti, sono rimasti in dieci, ma ciò non giustifica assolutamente la sconfitta. Sardi mai in partita, con una prima frazione a soffrire il possesso palla avversario senza mai impensierire Okoye e compagni. Nella ripresa qualche spunto, ma niente di concreto, con i padroni di casa che hanno assolutamente comandato il match, segnando una rete per tempo. Sarà doveroso analizzare bene questa sconfitta, dove probabilmente si è visto il peggior Cagliari della stagione. Il tempo per assorbire il passo falso è breve: mercoledì arriva il turno infrasettimanale, dove i sardi ospiteranno il Bologna.

È terminata a Udine la serie positiva del Cagliari, che viene sconfitto alla Dacia Arena per due reti a zero. Davide Nicola ritorna alla difesa a tre e, dopo soli 4 minuti, arriva la prima ingenuità di Makoumbou, che riceve un cartellino giallo evitabile. Al 30', completa l'opera con un secondo fallo sull'avversario lanciato a rete, lasciando i sardi in inferiorità numerica. Dopo otto minuti, l'Udinese passa in vantaggio con Lorenzo Lucca, che di testa trafigge Scuffet. La prima frazione si chiude con i friulani avanti.