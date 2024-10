L’Amatori Rugby Alghero avvia l’attività didattica nelle scuole: rugby e inclusione per i giovani

L’attenzione verso il coinvolgimento dei giovani prosegue con un’importante giornata di sport prevista per domenica a Maria Pia con l'inizio dei campionati giovanili: a partire dalle categorie under 16 e under 18 fino alla serie C, tutte le squadre dell’Amatori Rugby Alghero sfideranno i loro pari dell’Olbia in una serie di incontri casalinghi, un’occasione che unisce impegno sportivo e spirito di comunità. Grazie a iniziative come questa, l’Amatori Rugby Alghero conferma il proprio impegno a costruire un legame profondo tra rugby e territorio, puntando a formare giovani non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale.

Alghero, 25 ottobre 2024 – L’Amatori Rugby Alghero, con l’entusiasmo e la guida di Matteo Toniolo, allenatore del settore giovanile, ha dato il via a un nuovo programma di promozione sportiva nelle scuole cittadine, portando il rugby tra i banchi per avvicinare i giovani a questo sport inclusivo e formativo. Grazie alla collaborazione attiva dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, l’iniziativa è partita dai licei Manno e Fermi, che hanno accolto con favore la proposta didattica di far conoscere ai ragazzi la disciplina rugbistica. Toniolo descrive il progetto come un percorso che inizia nelle aule scolastiche per poi evolversi sul campo. “Abbiamo pensato a un’attività a due fasi: nelle prime ore, gli studenti scoprono i valori e le regole del rugby, con un’introduzione teorica che include l’importanza del gioco di squadra e del rispetto reciproco. Successivamente, ci piacerebbe portare i ragazzi sul campo da rugby, organizzando open day dedicati, dove gli studenti potranno vivere l’esperienza diretta dello sport e conoscere chi già gioca a rugby, magari invogliando nuovi giovani a unirsi a noi,” spiega Toniolo.