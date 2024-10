Scommesse sportive: I pronostici di Mr. Simon per la 9^ giornata di Serie A

La nona giornata del massimo campionato di calcio è alle porte, e come sempre, non mancano le sfide interessanti da analizzare sotto tutti i profili. Anche stavolta, Mr. Simon ha selezionato tre partite che promettono emozioni forti, proponendo i suoi pronostici nella tipologia Gol/No Gol.





Udinese-Cagliari

La prima partita scelta è Udinese-Cagliari, che si disputerà venerdì 25 ottobre alle 18:30, con il fischietto del signor Manganiello. Nel campionato scorso, le due squadre si sono spartite i punti in entrambi gli scontri diretti, ma quest'anno si prospetta una sfida accesa. I sardi sono imbattuti da tre gare, mentre l'Udinese ha raccolto 9 punti nelle ultime quattro partite casalinghe. Su 56 confronti totali, i bianconeri hanno prevalso 27 volte, quindi ci si aspetta una gara combattuta alla Dacia Arena.

Pronostico: "Entrambe le squadre segnano" SI – quota 1.65 (bet365)

Risultato esatto: Udinese-Cagliari 1-1 – quota 6.50





Inter-Juventus

Domenica 27 ottobre alle 18:00, si giocherà il big match della giornata, Inter-Juventus, con il signor Guida a dirigere l'incontro. Sarà una partita di vertice, dove probabilmente regnerà il rispetto reciproco, almeno nella prima parte. Entrambe le squadre devono evitare errori, specialmente dopo le delusioni in Champions. La Juventus è imbattuta in campionato, mentre l’Inter ha perso solo una delle ultime 19 gare.

Pronostico: "Entrambe le squadre segnano" NO – quota 1.75

Risultato esatto: Inter-Juventus 0-0 – quota 8.00





Fiorentina-Roma

Sempre domenica, ma alle 20:45, Fiorentina e Roma si affronteranno con il signor Sozza a dirigere la sfida. La cabala non sorride ai viola, che hanno vinto solo due volte nelle ultime 12 sfide contro i giallorossi. Tuttavia, la Roma non è riuscita a vincere nelle ultime tre trasferte al Franchi. La squadra di Juric, attualmente decima con soli 10 punti, è in una fase delicata. Ci aspettiamo una partita ricca di gol.

Pronostico: "Entrambe le squadre segnano" SI – quota 1.80

Risultato esatto: Fiorentina-Roma 1-2 – quota 10.00





Auguriamo buona fortuna a tutti gli appassionati di calcio e ai lettori della Gazzetta Sarda, e ricordiamo di giocare sempre in modo responsabile!